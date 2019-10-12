中職／總冠軍賽首戰滿場 觀眾人數史上第2高

2019-10-12 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／即時報導



中華職棒30年總冠軍賽今晚在桃園棒球場開打，首場比賽湧入滿場球迷，觀戰人數20010人，總冠軍賽史上排名第2高。

中職總冠軍賽最多人數，是2003年興農牛隊對戰兄弟象隊首戰，在澄清湖棒球場湧進20500人。

中信兄弟在2016年和義大犀牛隊爭冠，前兩戰和第6戰都有兩萬人觀戰。