親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

「國慶寶寶」遭遺棄荔枝園 高市社會局籲家屬出面

你真的會用iPhone拍照嗎？11系列五大拍攝及後製技巧

運動筆記【馬場狂紀錄#8】在零下熱身、在世界之巔上跑馬！？除了最速賽道的柏林馬，你還聽過哪些賽道之最呢？【2019柏林馬拉松】最好第一天就去EXPO！
健行筆記2019 台灣玉山兩天一夜健行筆記[鳶嘴稍來] 好玩刺激的天然岩場
NBA賽事懶人包 (10月12日)焦點球員- Giannis Antetokounmpo (10月12日)

中職／總冠軍賽首戰滿場 觀眾人數史上第2高

2019-10-12 19:58聯合報 記者婁靖平／即時報導

中華職棒30年總冠軍賽今晚在桃園棒球場開打，首場比賽湧入滿場球迷，觀戰人數20010人，總冠軍賽史上排名第2高。

中職總冠軍賽最多人數，是2003年興農牛隊對戰兄弟象隊首戰，在澄清湖棒球場湧進20500人。

中信兄弟在2016年和義大犀牛隊爭冠，前兩戰和第6戰都有兩萬人觀戰。

明天第2戰仍在桃園棒球場舉行，到昨天為止，已賣出16500張預售票，可望繼續挑戰兩萬人的滿場紀錄。

桃園棒球場今晚湧入滿場球迷。記者余承翰／攝影
桃園棒球場今晚湧入滿場球迷。記者余承翰／攝影
分享

棒球中職中信兄弟
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

中職／考量對戰成績讓彭政閔坐板凳 伯納不願多談

2019-10-12 16:23

中職冠軍賽彭政閔引退「最終戰」 球迷花錢買到空氣票

2019-10-12 15:56

中職／41歲彭政閔只要出賽 就成台灣大賽第5老

2019-10-12 11:12

中職／拚史上第一 陳俊秀挑戰連3年總冠軍MVP

2019-10-12 09:58

中職／王柏融現身桃園球場 看前東家打總冠軍賽

2019-10-12 18:47

中職／台灣大賽初體驗 李茲尬紐維拉搶頭彩

2019-10-12 08:55

中職／總冠軍賽今晚開打 彭政閔生涯首度未先發

2019-10-12 14:44

中職／猿隊經營得好仍易主 黃鎮台感慨又不捨

2019-10-12 17:48

中職／印象最深刻總冠軍賽 陳晨威：無安打那場

2019-10-12 17:27

中職／連兩年首戰先發蹲捕 劉時豪：最好一面拿出來

2019-10-12 16:44

中職／萊福力打過7次季後賽 在台灣還是初體驗

2019-10-12 16:28

中職／總冠軍賽首戰贏家 稱霸機率高達八成五

2019-10-12 00:08

中職／扛台灣大賽首戰先發 李茲感謝教練信任

2019-10-12 00:03

中職／總冠軍賽最菜 翁瑋均已預習過滿場局面

2019-10-11 20:27

中職／總冠軍賽的紀錄 還是要看彭政閔

2019-10-11 18:01

中職／趕上首次總冠軍賽 陳晨威：興奮帶點緊張

2019-10-11 17:34

中職／兄弟挑戰第8冠 猿隊力拚追上7冠

2019-10-11 17:13

中職／Lamigo最後爭冠 洪總：吃奶力氣拿出來

2019-10-11 17:08

中職／3猿將首度爭冠 張明翔對付兄弟左打

2019-10-11 16:12

中職／總冠軍賽9度打滿7戰 兄弟大喜也大悲過

2019-10-11 16:09

中職／「猿象爭霸」首戰 勝投王李茲對決紐維拉

2019-10-11 15:36

中職／小象長大了 中信兄弟爭冠經驗大不同

2019-10-11 08:48

中職／近6年猿象四度爭冠 次數已卡位史上第二

2019-10-11 08:29

中職／總冠軍賽周末開打 猿、恰都想封王告別

2019-10-11 00:00

日職／高潮系列賽決勝輪 巨人聽牌、軟銀領先

2019-10-10 21:37

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

2019-10-08 07:00

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

2019-10-01 07:00

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00
看更多

熱門文章

CBA／林書豪僅拿11分 北京首鋼仍退江蘇南鋼

2019-10-11 21:45

MLB／美聯冠軍賽首戰 田中將大對上葛蘭基

2019-10-12 08:21

NBA／鵜鶘威廉森26分 爵士關鍵「干擾球」遭逆轉

2019-10-12 13:05

驚人！肯亞馬拉松跑者打破2小時障礙 以1小時59分紀錄完賽

2019-10-12 17:10

MLB／桑契斯7.2局無安打 國民完封紅雀奪首勝

2019-10-12 11:38

MLB／葛蘭基依舊省話 談洋基：很多好打者

2019-10-12 10:50

MLB／薛則自認不會再投後援 總教練笑了

2019-10-12 09:24

NBA／不讓球員上火線 聯盟再取消深圳賽記者會

2019-10-11 19:08

馬拉松／1小時59分40秒完賽 基普喬蓋成功跑進2小時內

2019-10-12 17:10

日職／陽岱鋼替補開轟 巨人6：7不敵阪神

2019-10-11 21:56

MLB／國民三王牌+1 紅雀教頭認證桑契斯夠格

2019-10-12 13:39

NBA／雷納德熱身賽首秀 贏球手感還再找

2019-10-12 00:14

NBA／教頭測深度讓安比德休兵 76人仍捕黃蜂

2019-10-12 10:59

NBA／談莫雷事件 球爸：沒好處的話最好閉嘴

2019-10-12 16:21

中職／總冠軍賽今晚開打 彭政閔生涯首度未先發

2019-10-12 14:44

NBA／再酸柯爾不敢回應莫雷事件 川普：他軟弱且可悲

2019-10-12 16:29

NBA／火箭隊推文風暴 中國賽記者會全取消

2019-10-11 23:31

日職／陽岱鋼生涯季後賽第三轟 巨人遭阪神逆轉

2019-10-12 00:12

MLB／鎖死光芒 柯爾再當太空人救世主

2019-10-12 00:10

NBA／傳巫師捧破億合約 等待比爾提前續約

2019-10-12 13:15

上海網賽／三盤落敗 費德勒不敵澤瑞夫止步8強

2019-10-11 20:56

上海網賽／費德勒罕見遭罰分 賽後記者會拒回應

2019-10-12 13:16

中職冠軍賽彭政閔引退「最終戰」 球迷花錢買到空氣票

2019-10-12 15:56

NBA／中國賽深圳站照常舉行 記者會全數取消

2019-10-12 09:11

上海網賽／男單八強落馬 小約、費爸說掰

2019-10-12 00:16

NBA／安踏停止官方合作 海瓦德代言不受影響

2019-10-12 13:52

NBA／熱身賽受傷骨裂 公鹿布萊索開幕戰缺陣

2019-10-12 10:33

中職／41歲彭政閔只要出賽 就成台灣大賽第5老

2019-10-12 11:12

德國桌球賽／林昀儒、鄭怡靜 混雙無緣爭冠

2019-10-12 03:09

中職／考量對戰成績讓彭政閔坐板凳 伯納不願多談

2019-10-12 16:23

體操世錦賽／唐嘉鴻、李智凱 單項再拚牌

2019-10-12 09:51

中職／扛台灣大賽首戰先發 李茲感謝教練信任

2019-10-12 00:03

中職／總冠軍賽最菜 翁瑋均已預習過滿場局面

2019-10-11 20:27

上海網賽／首闖年終賽 西西帕斯樂歪：真的嗎？

2019-10-12 11:45

中職／拚史上第一 陳俊秀挑戰連3年總冠軍MVP

2019-10-12 09:58

NBA／伊古達拉若被買斷 沃神：只會考慮洛城兩隊

2019-10-12 17:50

中職／王柏融現身桃園球場 看前東家打總冠軍賽

2019-10-12 18:47

體操世錦賽／男子全能 李智凱、唐嘉鴻無緣獎牌

2019-10-12 03:18

中職／台灣大賽初體驗 李茲尬紐維拉搶頭彩

2019-10-12 08:55

姊妹們跑起來／跑步是我勇敢的決定 遇見更棒的自己

2019-10-12 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top