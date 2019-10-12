中職／總冠軍賽今晚開打 彭政閔生涯首度未先發

2019-10-12 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／即時報導



中職總冠軍賽今天下午5點在桃園球場開打，中信兄弟隊老將「恰恰」彭政閔未排入先發名單，這是他中職生涯首度未能在總冠軍賽先發出賽。

在今年之前，彭政閔在總冠軍賽全勤出賽56場，且都是以先發身分亮相，但這項紀錄今晚中斷，未排入先發、僅能在板凳待命。

彭政閔從2001年新人球季開始，打過10次總冠軍賽，兄弟在這10次爭霸戰打了56場比賽，「恰恰」全勤先發，沒有缺席過。