中職／拚史上第一 陳俊秀挑戰連3年總冠軍MVP

2019-10-12 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



前兩年包辦台灣大賽MVP的陳俊秀，有望創下中職首見的連三年獲獎紀錄。 聯合報系資料照 分享 facebook

Lamigo桃猿連三年闖進總冠軍戰，這次要拚明年轉賣樂天集團之前，完成隊史首次三連霸，而在個人紀錄方面，前兩年包辦台灣大賽MVP的陳俊秀，有望創下中職首見的連三年獲獎紀錄。

2017年桃猿隊史首度包辦上、下半季冠軍，總冠軍戰的對手，是季後挑戰賽出線的中信兄弟，挾帶保送一勝的優勢下，進行四戰分出勝負，猿隊以4勝1敗封王，陳俊秀14打數共敲十支安打，繳出7成14打擊率，帶回個人的第一座台灣大賽MVP。

去年桃猿複製總冠軍之路，不過對手換成統一獅，同樣是保送一勝，最後打了五戰，以4勝2敗完成二連霸；五場都擔任先發一壘手的陳俊秀，22打數敲出11支安打，打擊率剛好五成，還貢獻個人生涯在季後賽首轟，成功衛冕總冠軍戰MVP。

陳俊秀是第三位衛冕台灣大賽MVP的球員，也是本土第二人；中職史上第一位連兩年囊括此獎的，是兄弟象昔日「黃金三劍客」之一的陳致遠，2002年和2003年兄弟象分別擊敗中信鯨和興農牛，他繳出打擊率7成50和4成09，是黃衫軍第二度寫下三連霸的大功臣。

統一獅洋投海克曼則是在投手丘為統一獅守下總冠軍，他在2008年和2009年台灣大賽各有三場先發，都有一場完投，其中2008年為完封，且該年防禦率僅1.16，是中職唯一兩度獲選總冠軍賽MVP的洋將。

陳俊秀今年不僅有望挑戰史上唯一在台灣大賽MVP三連霸，也可能成為唯一三度獲獎的球員，現役球員當中，只有他和林智勝並列兩度獲獎紀錄。