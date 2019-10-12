中職／台灣大賽初體驗 李茲尬紐維拉搶頭彩

2019-10-12 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



中職30年總冠軍戰今天下午5時點燃戰火，擁有桃園主場優勢的Lamigo桃猿，推出勝投王李茲迎敵，踢館的中信兄弟則是由紐維拉打頭陣，兩位洋投都是台灣大賽初體驗，就看誰能為球隊搶下頭彩。

加入中職的第一年，李茲本賽季就以16勝在聯盟獨走，其中對中信兄弟八場先發，拿下4勝2敗戰績，另有兩場救援成功，防禦率為3.75。

在對戰十打席以上的中信兄弟球員裡，共有六人對李茲揮出三成以上打擊率，以王威晨4成44為最高，接下來還有黃鈞聲、詹子賢、周思齊、林智勝，岳東華則剛好對戰打擊率三成。

紐維拉雖然是第二年正式效力中信兄弟，但去年球隊無緣季後賽，他也失去亮相機會；本季他在洋砲里迪離隊後，於6月初正式升上一軍，18場出賽最常對決的就是桃猿隊，同樣是八場先發奪得4勝2敗、防禦率3.71，數據和李茲是不相上下。

「暴力猿」打線和紐維拉對戰十打席以上者，僅有四人打擊率破三成，最高的是陳俊秀4成12，接著為林立、林承飛和藍寅倫，不過這四人帶有五轟對戰紀錄，如何避免「重傷害」發生，是紐維拉今役的一大課題。

今晚冠軍賽首戰預售票已經賣完，首度寫下台灣大賽第一戰在桃園球場的兩萬人滿場紀錄；上一次台灣大賽第一戰完售紀錄，是2016年中信兄弟在台中洲際主場迎戰義大犀牛。