中職／總冠軍賽先發大戰 李茲PK紐維拉

2019-10-12 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



猿隊投手「雙冠王」李茲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中華職棒總冠軍賽今天開戰，近六年來第四度上演Lamigo桃猿與中信兄弟隊爭霸戲碼，也將是猿隊與「恰恰」彭政閔的最後一次爭霸賽。雙方首戰都推洋投打頭陣，猿隊排今年投手「雙冠王」李茲出馬，對決兄弟紐維拉。

李茲本季出賽卅場（廿七場先發），拿下十六勝、送出一七九次三振，成為勝投、三振雙冠王，本季對戰兄弟則拿下四勝兩敗，對戰防禦率三點七五，其中下半季五度碰頭只輸一場、近四場交手沒輸過。

在「台灣大賽」扛首戰先發，李茲感謝教練團及隊友的信任，他提到，自己最重要是要保持冷靜、別想太多，上了場就拿出最好的表現。

兄弟洋投紐維拉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於兄弟推出紐維拉擔任首戰先發，也早在猿隊的預期之中，總教練洪一中表示：「兩邊對戰頻繁，彼此都非常了解。」紐維拉本季出賽十八場拿下九勝三敗，防禦率二點九二，其中對戰猿隊十一場，拿下六勝三敗，防禦率四點一二。

猿隊近六年來五度爭冠，廿八人名單中，包括陳晨威、翁瑋均及張明翔三名新面孔。快腿新秀陳晨威本季頂起球隊開路先鋒，但季末因傷休逾一個月，因復健進度超前總冠軍賽前及時歸隊。

廿歲翁瑋均為球隊極力培養的先發投手，也是今年總冠軍賽全隊最年輕的球員，將定位在長中繼；張明翔則是在進入職棒第五年迎接首次總冠軍賽，洪總期待他能對兄弟的左打部隊發揮壓制力。

猿隊今年要力拚隊史第七冠、三連霸，總冠軍賽後球隊就將由樂天接手，洪總表示：「不管什麼地方、哪個球隊，都是盡全力比賽，什麼情況都不影響球隊去爭取勝利。」他也勉勵：「把自信心拿出來，把吃奶的力氣拿出來。」