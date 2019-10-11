中職／總冠軍賽「最菜」 翁瑋均已預習過滿場局面

2019-10-11 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



年僅20歲的Lamigo桃猿隊新秀投手翁瑋均，生涯第一個球季就被帶進總冠軍賽，不僅是全隊最年輕選手，也是今年總冠軍賽「最菜」的球員，好在上周已經先經歷過近滿場的局面，他說：「已經做好準備了。」

翁瑋均在去年選秀首輪被猿隊挑中，是猿隊寄與厚望的先發投手，今年在一軍出賽16場（14場先發），拿下3勝6敗，也被放入總冠軍賽28人名單中。總教練洪一中表示，總冠軍賽戰況很難說，需要一個每天做好準備的2號先發投手。

猿隊今年共有3名年輕球員在總冠軍賽首度亮相，其中翁瑋均是全隊最年輕，而在兩隊爭冠的28人名單中，翁瑋均排第2年輕，只比中信兄弟隊投手陳柏豪大2個月，但陳柏豪在2017年高中畢業加盟中職，當年就被帶進總冠軍賽，成為史上首位18歲就參與台灣大賽的球員。

然而翁瑋均的總冠軍賽初體驗，卻也是Lamigo桃猿隊的最後一次，他坦言有點可惜，但也說：「雖然之後不再是Lamigo，但一起打球的還是這些人，大家都有共同的目標。」

即將面對總冠軍賽的2萬人滿場局面，翁瑋均倒是已先「預習」過，他在上周六例行賽最終戰先發登板，對戰中信兄弟，是猿隊及「恰恰」彭政閔的最後一場例行賽，吸引19510人進場，他說：「已經有投過接近滿場的比賽，有心理準備了。」

第一年就有機會參與總冠軍賽，翁瑋均坦言沒有預期，「原本沒有心理準備，因為覺得自己沒有丟很好。」但球季尾聲跳過一場先發，經過充分休息和調整，也讓他狀況維持得不錯，「心裡和身體都準備得很充實。」