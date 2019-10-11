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中職／兄弟挑戰第8冠 猿隊力拚追上7冠

2019-10-11 17:13聯合報 記者婁靖平／即時報導

中信兄弟隊今年第12次參與總冠軍賽，史上排在統一獅隊的14次之後，今年要挑戰隊史第8冠，但若無法如願稱霸，將被猿隊追上，兩隊將以7冠並列第2。

獅隊拿過9次總冠軍，也是史上最多紀錄，但近幾年球隊戰力提升有限，前一次奪冠已是2013年的歷史。獅隊在這14次總冠軍賽，打了84場比賽，戰績是43勝41敗，勝、敗場數都是最多紀錄。

兄弟隊史首座總冠軍在1992年拿到，當年因獲得上、下半季冠軍，依聯盟規章規定，為當然年度總冠軍，並無舉行總冠軍賽：象隊1993年由日籍教頭山根俊英領軍，首度打總冠軍賽，以4勝2敗擊敗統一獅隊，MVP是現任猿隊總教練洪一中

1994年象隊也拿到上、下半季冠軍，直接成為當年總冠軍，完成隊史首次3連霸，2001、02、03年則別擊敗獅隊、中信鯨隊、興農牛隊，隊史第2次達成3連霸。

兄弟最近拿到總冠軍，是2010年以4勝（0敗）擊敗興農牛隊，之後在2014、15、16、17年連4季闖進「台灣大賽」，都無緣總冠軍。

猿隊在2006年首度參與總冠軍賽，對獅隊連拿4勝（0敗），奪下隊史首冠，隔年則以3：4不敵統一獅隊，2011年再和獅隊爭霸，又以1：4無緣稱霸。

2012年起，猿隊成為總冠軍賽常勝軍，14、15、17和去年都在台灣大賽稱霸，隊史累積6座總冠軍，目前排名史上第3，若今年能完成3連霸，將追上兄弟並列。

統一獅中信兄弟洪一中
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