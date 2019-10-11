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中職／總冠軍賽9度打滿7戰 兄弟大喜也大悲過

2019-10-11 16:09聯合報 記者婁靖平／即時報導

中華職棒在前29年進行過26次總冠軍賽，有9度打滿7戰決勝負，2001年兄弟象隊在1勝3敗後逆轉封王，但2015年也曾在3勝1敗後被翻轉戰局，都在歷史留名。

1992、94年兄弟象隊獲得上、下半季冠軍，1995年統一獅隊拿到上、下半季冠軍，依聯盟規章規定，兩隊為當然的年度總冠軍，並未安排總冠軍賽。

另外26次總冠軍賽，1991年統一獅、味全龍隊首度打滿7戰，最後由獅隊拿走總冠軍，而獅隊也是打過最多次7戰決生死的球隊，另在2000、01、04、07、08、09年和對手鏖戰到最後一刻。

2001年兄弟象和獅隊爭冠，獅隊在輸掉首戰後連拿3勝，眼看就要封王，但象隊絕處逢生，連搶回3勝逆勢稱霸，當年總冠軍賽MVP為養父鐵，彭政閔獲選優秀球員。

2015年總冠軍賽主角為中信兄弟隊、Lamigo桃猿隊，兄弟雖在首戰落敗，但接下來3場全勝，封王彩帶、香檳已經進場，沒有放棄的猿隊，則以後來居上態勢，扳回3連勝送走兄弟。

歷年總冠軍賽，另有5次戰況一面倒，奪冠球隊以4連勝結尾，分別是2002年象隊（對手中信鯨）、2005年興農牛隊（對手誠泰COBRAS）、2006年La New熊隊（對手統一獅隊）、2010年象隊（對手興農牛隊）、2013年統一獅隊（對手義大犀牛隊）。

統一獅彭政閔中信兄弟
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