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中職／小象長大了 中信兄弟爭冠經驗大不同

2019-10-11 08:48聯合報 記者蘇志畬／即時報導

小象長大了，中信兄弟相隔一年再度打進總冠軍賽，28人名單中有14人都是2017年冠軍賽班底，今年續戰Lamigo桃猿，還多了兩位冠軍賽經驗豐富的老鳥王勝偉與林智勝

中信兄弟從2014年起，至今已第五度打進總冠軍賽，不過2017年因「五虎將」風波，大量起用年輕球員，平均年齡僅27.3歲，一軍資歷扣除掉洋將僅4.4年，稱得上老將的只有彭政閔、周思齊、張志豪、陳江和、官大元與鄭凱文。

2017年系列賽結束後，彭政閔不忘叫球員們留在板凳區，看著對手慶祝封王，跟年輕隊友喊話：「這就是總冠軍的感覺，下一次換我們這樣好不好。」

當年輸給猿隊的經驗，成為今年中信兄弟的養分，有14名球員今年同樣進入冠軍賽名單，陣容平均年齡增加到29.1歲，一軍資歷扣除掉洋將更是從4.4年增加到5.9年，在爭冠經驗上與猿隊相比毫不遜色。

相較2017年，中信兄弟內野少了陳江和，但多了兩名經驗豐富的老鳥坐鎮，王勝偉從2008年加入中職以來就成為冠軍賽常客，今年是第七次爭冠，林智勝加入中信兄弟後只打了一次總冠軍賽，不過效力猿隊時期打了五次，今年是首度在冠軍賽面對老東家。

2017年中信有六人是第一年打一軍，今年雖然也有五名球員是第一次打總冠軍賽驗，包括李振昌、廖乙忠、鄭佳彥、高宇杰和林書逸，不過李振昌有過十年美職、一年日職資歷，在小聯盟也參與過多次季後賽，不算菜鳥。

中信兄弟陳江和林智勝
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