中職／2014年才首度交手 猿象爭冠次數已卡位史上第二

2019-10-11 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



中信兄弟與Lamigo桃猿明天起展開七戰四勝制的總冠軍賽，兩隊六年內四度爭冠，台灣大賽對戰次數已經排得史上第二多；儘管戲碼「老梗」，但兩隊各因告別而為系列賽增添新看點，「恰恰」彭政閔球員生涯的最後四到七場比賽，以及猿隊轉手樂天前能否完成隊史首次三連霸，勢必將有一方畫下不完美的句點。

中信（含前身兄弟象）與猿隊前三次在總冠軍賽碰頭，都由猿隊成為最終贏家，2014年猿隊寫意以4勝1敗帶走金盃，2015年中信距離冠軍只差1勝，卻遭猿隊連拿3勝上演大逆轉，2017年則在猿隊包辦上、下半季冠軍的情況下，以4勝1敗輕取金盃，中信再一次抱憾而歸。

今年兩軍再度狹路相逢，前三次都吃癟的中信，期望這次能有不一樣的結局，為彭政閔添第五枚冠軍戒指，猿隊今年季後將轉手樂天，也盼望能以冠軍作結，各自的告別秀為老梗開出新枝。

儘管2014年才首度在總冠軍賽遭遇，但兩隊六年來密集碰頭，四次對決在中職總冠軍賽史上已排得上前段班，與獅象之爭並列第二，僅次於五度交手的猿隊（含前身La New熊）與獅隊。

不同的是，四次對戰的獅象之爭，兩隊各取兩冠，五度交手的猿獅之爭，猿隊三度封王、獅隊兩次勝出，各自都有成為贏家的時刻，但中信至今還未能從猿隊手中帶走金盃，就看今年能否扳回顏面。