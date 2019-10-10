日職／巨人完封阪神「聽牌」 軟銀2:1領先西武

2019-10-10 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



分享 facebook 日職季後賽高潮系列賽決勝輪，中央聯盟巨人與阪神隊第2戰，巨人3任投手合力封鎖阪神攻勢，打線則共揮出11支安打，終場以6：0完封對手，在6戰4勝制系列賽取得3勝0敗聽牌。陽岱鋼此戰代跑上場，有1次盜壘成功、跑回1分。

巨人為央聯例行賽優勝保送1勝，昨天系列賽首戰以5：2勝出，搶下2勝0敗的優勢。今天第2戰由麥西迪斯（Cristopher Crisostomo）先發，主投7局僅被揮出3支安打，送出6次三振，沒有失分，與2任牛棚投手合力完封阪神。

相較於阪神全場僅敲3安、5個人次踏上壘包，巨人今天共揮出11支安打，包括葛雷洛（Alex Guerrero）的一發2分砲，開路先鋒龜井善行則繳出單場3安猛打賞。

巨人旅日好手陽岱鋼連續2戰都沒有先發，昨天在第9局上場代守，今天則在8局下被換上場代跑，成功盜上二壘後又藉由失誤攻占三壘，之後靠若林晃弘的安打跑回全隊第6分，9局上接守右外野，仍沒有獲打擊機會。

至於太平洋聯盟軟銀與西武隊之戰，連續2天上演打擊戰，軟銀今天先發9人全員安打，第5棒中村晃單場雙安，包括一發2分全壘打，敲回3分打點，投手群也成功擋下西武的反撲，終場軟銀以8：6勝出，系列賽收下2連勝，目前2勝1敗領先西武（太平洋聯盟冠軍保送1勝）。