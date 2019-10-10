中職／台灣大賽12日開戰 猿象28人名單出爐

2019-10-10 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



彭政閔。 報系資料照 分享 facebook 中職30年總冠軍賽將在12日點燃戰火，由Lamigo桃猿隊與中信兄弟展開7戰4勝制爭霸賽，這將是Lamigo隊史最後的戰役，全隊目標挑戰3連霸；中信兄弟則是要力拚隊史第8座總冠軍，為「恰恰」彭政閔送上他最渴望的引退禮。

猿隊、中信兄弟第4度在「台灣大賽」交鋒，碰上猿隊及彭政閔的「最後一次」，讓今年爭霸賽熱度十足，在桃園球場舉行的首戰門票已完售，將是2萬人滿場局面，第2戰門票也以賣破15600張。

兩隊爭霸賽28人名單今天公布，與例行賽尾聲的陣容相差不大。猿隊投手群帶上新秀翁瑋均及下半季表現不俗的牛棚投手張明翔，季末受傷的開路先鋒陳晨威也及時歸隊，3人都是首度參與「台灣大賽」。

至於中信兄弟繼2018年後再次與猿隊爭冠，「恰恰」彭政閔生涯第11次的爭霸賽成最大焦點，陣中首度參與台灣大賽的新面孔不少，本土投手群包括廖乙忠、鄭佳彥、蔡齊哲、楊志龍，捕手高宇杰、外野手林書逸都是初體驗。

Lamigo桃猿及中信兄弟總冠軍賽28人名單如下：

Lamigo桃猿

投手（12名）：洪聖欽、陳禹勳、尼克斯、多猛、王溢正、李茲、王躍霖、張明翔、黃子鵬、吳丞哲、林柏佑、翁瑋均。

捕手（3名）：林泓育、廖健富、劉時豪。

內野手（8名）：林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、林立、林智平、朱育賢、陳晨威。

外野手（5名）：詹智堯、陽耀勳、余德龍、鍾承祐、藍寅倫。

中信兄弟

投手（12名）：官大元、鄭凱文、江忠城、赫猛、李振昌、廖乙忠、鄭佳彥、紐維拉、蔡齊哲、楊志龍、陳柏豪、萊福力。

捕手（3名）：林明杰、黃鈞聲、高宇杰。

內野手（8名）：潘志芳、王威晨、王勝偉、彭政閔、林智勝、吳東融、蘇緯達、岳東華。

外野手（5名）：陳子豪、張志豪、周思齊、詹子賢、林書逸。