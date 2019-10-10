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中職／前年爭霸戰被冷凍 全壘打王林智勝首戰猿隊

2019-10-10 09:00聯合報 記者藍宗標／即時報導

林智勝。 報系資料照
林智勝。 報系資料照
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中職總冠軍賽後天在桃園球場開打，中信兄弟隊兩名老將彭政閔林智勝都要挑戰個人生涯第五冠，尤其「大師兄」林智勝在前年爭霸戰遭到球團高層冷凍，錯過首次對決老東家Lamigo桃猿隊的機會，今年能否爆發總冠軍賽全壘打王的威力值得期待。

猿隊在2014、2015、2017年總冠軍賽擊敗兄弟，林智勝前兩次還是猿隊球員，共轟出四支全壘打，並在2015年獲選MVP；但他在2017年因為兄弟「五虎將」事件，和蔣智賢、張正偉、王勝偉、鄭達鴻被下放二軍，並未參加季後賽，當時這五人月薪接近300萬元，被限制出賽後引發部分象迷反彈。

彭政閔在中職生涯則是打過十次總冠軍賽，目前出賽56場是史上第二多（張泰山66場），從2001年新人球季至今，不但56戰全勤，而且全是先發身分；林智勝從2006年到2016年歷經七次爭霸戰，出賽39場排名第九，前年首次無緣參賽，兄弟領隊劉志威強調，他確實不適應總教練史耐德的風格，場上表現不如預期。

林智勝在2016年改披兄弟球衣，當年總冠軍賽對決義大犀牛隊，第三戰在桃園球場分別砲轟力猛、蔡明晉與倪福德，成為史上唯一在爭霸戰締造三響砲紀錄的球員，目前以生涯14轟紀錄穩居龍頭，羅敏卿以九轟居次，彭政閔、林泓育以八轟並列第三。

值得一提的是，過去在總冠軍賽超過100個打數的球員中，林泓育打擊率4成09最高，林智勝3成61、彭政閔3成54分居二、三，這三人的打擊火力仍是今年爭霸戰焦點。

林智勝彭政閔中職
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