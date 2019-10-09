日職／松田宣浩4打點 軟銀首戰扳倒西武

2019-10-09 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



日職季後賽第二輪今天開打，太平洋聯盟冠軍西武隊在主場迎戰軟銀隊，打完前七局4：3領先，但三名後援投手在第八、九局失靈，一共被攻下五分，終場4：8落敗。

西武以洋聯冠軍身分擁有完全主場優勢，並保送一勝，今天輸球後等於被軟銀扳平戰局。

軟銀首局就發動攻勢，今宮健太、柳田悠岐、松田宣浩安打攻下兩分，西武三局下反撲，秋山翔吾獲保送後，源田壯亮、中村剛也、外崎修汰接連安打攻下三分，反以3：2超前。

西武六局下再靠外崎修汰、山川穗高安打攻下全隊第四分，拉大成4：2領先。

西武洋投尼爾（Zach Neal）先發六局失三分，七局上面對首名打者賈西亞（Yurisbel Gracial）被轟出陽春砲後，小川龍也接手一局無失分，接下來三名投手平井克典、平良海馬、榎田大樹無法抵擋軟銀砲火，八、九局面對14人次被揮出六支安打、失五分，軟銀終場以四分之差獲勝。

松田宣浩四支二，首局二壘打、九局上安打各攻下兩分打點，成為軟銀贏球大功臣。

西武去年也以洋聯冠軍對決軟銀，前三戰2勝1敗領先，不料聽牌後連吞三敗出局；軟銀晉級日職總冠軍賽後，又以4勝1敗扳倒廣島隊，五年內四次封王。