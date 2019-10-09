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日職／山口俊好投壓制阪神 巨人2勝0敗領先

2019-10-09 20:46聯合報 記者葉姵妤／即時報導

日職中央聯盟季後賽高潮系列賽決勝輪由巨人隊與阪神隊交手，今天在東京巨蛋進行首戰，巨人隊靠山口俊7.1局失1分好投領軍，丸佳浩及岡本和真首局以「背靠背」全壘打轟下領先，終場巨人隊以5：2勝出，系列賽取得2勝0敗優勢。

巨人隊為央聯例行賽第一，在6戰4勝制系列賽先保送1勝。今天首戰在1局下就開砲，面對阪神隊先發投手望月惇志，丸佳浩在2出局後轟出中外野陽春全壘打，岡本和真跟進再補上一轟，替巨人隊敲回2：0領先。

2局下巨人隊靠安打和保送攻占得點圈，龜井善行揮出二壘打多添1分， 接著坂本勇人的安打帶有2分打點，將比數拉開為5：0。

至於阪神隊面對巨人隊先發投手山口俊，開賽起連續11名打者出局，吞下6次三振，直到4局上2出局後才成功突破，靠2支安打和山口俊的保送攻占滿壘，藉由暴投跑回第1分。

9局上阪神隊最後的反攻機會，滿壘時再靠保送「擠」回第2分，但巨人隊推田口麗斗登板，製造滾地球解決木浪聖也，抓到最後一個出局數，替球隊守住勝利。

巨人隊旅日好手陽岱鋼今天被登錄一軍，但首戰沒有先發，直到9局上才被換上場代守右外野，沒有獲得打擊機會。

山口俊今天先發7.1局，被揮出4支安打，送出7次三振，有3次四壞球保送，失1分，拿下勝投。望月惇志則是僅投2局，被揮出5支安打，包括2發全壘打，失5分都是自責分，承擔敗投。

巨人阪神
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