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中職／兄弟效應提高爭霸熱度 彭政閔引退讓猿隊賺翻

2019-10-09 19:18聯合報 記者藍宗標／即時報導

中信辜老闆(右)、彭政閔(左)。 聯合報系資料照片
中信辜老闆(右)、彭政閔(左)。 聯合報系資料照片
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Lamigo桃猿、中信兄弟隊12日起進行中職總冠軍賽，將是兩隊第四次在「台灣大賽」對決，也是近三年第二次交手；這是兄弟41歲老將彭政閔生涯最後一次爭霸戰，球迷進場意願提高，猿隊在桃園球場前兩戰已售出35600張門票，歷年對兄弟前兩戰都突破35000大關，讓球團賺進大把鈔票。

桃園球場首場總冠軍戰是2010年10月19日，當時兄弟是主場球隊、對決興農牛隊，吸引11256人進場觀戰；猿隊從2011年起進駐桃園成為主場，今年將是第七次在這裡打總冠軍賽，第一、二、六、七場右外野客隊加油區（四千個座位）早就銷售一空，不難想見彭政閔的高人氣。

桃園球場歷年進行20場總冠軍賽，除了2010年兄弟首次主場，2016年也由義大犀牛隊擔任主隊打過三場比賽，對兄弟三戰全勝，成為最後4勝2敗封王的關鍵。

桃園這20場爭霸戰有19場觀眾人數破萬，其中十場超過15000人，2014、15、17年合計八場象猿大戰，更是湧進14萬9335人，單場平均18666人；兩隊2015年打滿七戰，猿隊在桃園四場主場比賽湧進76554人，寫下單一爭霸戰主隊最多觀眾紀錄。

猿隊對戰兄弟三次都享有主場優勢，而且全部奪冠，2014、15、17年前兩戰分別有36100、36554、36681人進場，今年熱度還是很高，12日首戰確定兩萬人爆滿，將是繼2015年第六、七戰後，桃園球場歷年第三場總冠軍賽滿場紀錄。

彭政閔中職中信兄弟
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