樂天入主桃猿隊將談修約 桃市：球場權利金拉高至300萬

2019-10-09 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園國際棒球場為Lamigo桃猿隊主場，採OT營運，圖為先前市長鄭文燦參與活動照片。圖／桃園市政府提供 分享 facebook Lamigo桃猿隊易主，由日本樂天集團買下，球隊確定續留桃園國際棒球場，延續桃園主場文化，由於球場自縣府時代就委由桃猿隊營運，每年權利金僅收30萬元，屢被挨批賤租，市府近年醞釀修約，此事今天於議會再掀討論，市府體育局強調，會朝提高權利金至300萬元、公益時段使用修正、外野看台由球隊納管3大方向討論，儘速邀日商樂天開會。

桃園國際棒球場招租爭議緣起為99年簽訂OT合約，為吸引球隊入主經營，當時與大桃猿娛樂股份有限公司簽約，約定1年30萬租金、租約10年，合約將於110年1月到期，由於權利金過低，市長鄭文燦過去即認為契約簽得不夠好，醞釀修約拉高權利金至300萬元。

桃園國際棒球場修約協商多次，但遲至今年仍未拍板，現在又逢日本樂天入股桃猿隊，修約徒增變數，國民黨市議員劉茂群等人質詢體育局，認為先前談的修約是否還有效？由於攸關市民權益，要求市府體育局嚴守與先前桃猿隊的協議內容，而且要寸步不讓。

「市府要爭取合理租金，也要盡力爭取國際賽事來桃園！」市議員涂權吉也是棒球迷，他也說，權利金30萬元實在低於行情太多，市府應提高權利金，再來接連多個國際棒球賽事如亞洲錦標賽、世界12強奧運資格賽都在台中，球場貴為「國際棒球場」更該竭力爭取。

市府體育局副局長房瑞文說，體育局會堅持3大修約方向，提高權利金至300萬元並商談營運權利金，收入超過3千萬元加收1%或1.5%，另原訂前一年的10月份就要向球團提出公益時段需求如辦國際賽事，但根本用不到，會要求修正至活動前3個月提出即可才合理。

由於樂天入主桃猿，雖然日前已到市府拜會市長鄭文燦，但雙方未談修約細節，房說，會儘速找全新團隊商談，合約仍到110年，之後會再視營運狀況，決定是否簽OT新約。