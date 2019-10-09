中職／首位「東山再起獎」得主 潘威倫獲獎

2019-10-09 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



潘威倫成為首位「東山再起獎」得主。圖／中職提供 分享 facebook 中華職棒在2017年季後通過增設「東山再起獎」，但不同於其他年度獎項，由聯盟自主認定，聯盟今天也公佈首位得主，由統一獅隊「嘟嘟」潘威倫獲獎。

聯盟指出，「東山再起獎」為表揚傷癒成功復出，或是歷經低潮後重新交出優異表現的球員，由聯盟視情況認定得主，非由票選產生，且比照日本職棒的高標準受獎原則，不會每年都有球員獲獎。

而史上首位獲獎者在今年出爐，聯盟表示：「潘威倫今年克服過往的傷痛史，本季投球局數為近4年最多，勝投更是近9年最多，優異的表現讓他成為中華職棒史上首位獲得東山再起獎的選手。」

潘威倫去年因傷直到季末才復出，整季僅在一軍出賽1場、投6局。今年復出後繳出穩定成績，本季先發23場，投了120局，拿下8勝7敗，勝投數是全隊最多，防禦率5.10。

潘威倫也在今年達成生涯新里程碑，生涯累積143勝，超越陳義信（兩聯盟合計141勝），成為台灣職棒累積最多勝的投手。

聯盟提到，潘威倫於2003年加入中華職棒，新人年就以13勝、防禦率2.43的佳績，獲得該年度新人王的殊榮。自新人年起，更連續8年拿下超過10勝，奠定他在中職本土投手的地位。然而，潘威倫在2011年季中遭遇手肘傷勢，不得不中斷出賽。2012年展開超過半季的漫長復健課程，導致這一年只出賽3場。

2013年潘威倫先發出賽20場拿下6勝9敗的戰績，防禦率5.47，這是他復出後的第一個完整球季。2017、2018年，潘威倫再度受傷勢所苦，直到今年才得以穩定的表現，再度回到球場，拿下2010年後最多的單季8勝，同時相隔4年再度達到規定投球局數。他所創下的生涯143勝、單季16連勝、跨季21連勝等各項「嘟嘟障礙」，更顯現他在中華職棒的獨特價值。