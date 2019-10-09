親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
中職30年
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消球迷之夜

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

運動筆記關於跑步【關於跑步】那些努力都是公平的
健行筆記[山宿] 三分鐘排雲山莊介紹崎頂/子母隧道步道
NBA焦點球員- Shai Gilgeous-Alexander (10月9日)賽事精華- 鵜鶘 vs. 老鷹 (10月8日)

中職／首位「東山再起獎」得主 潘威倫獲獎

2019-10-09 15:57聯合報 記者葉姵妤／即時報導

潘威倫成為首位「東山再起獎」得主。圖／中職提供
潘威倫成為首位「東山再起獎」得主。圖／中職提供
分享
中華職棒在2017年季後通過增設「東山再起獎」，但不同於其他年度獎項，由聯盟自主認定，聯盟今天也公佈首位得主，由統一獅隊「嘟嘟」潘威倫獲獎。

聯盟指出，「東山再起獎」為表揚傷癒成功復出，或是歷經低潮後重新交出優異表現的球員，由聯盟視情況認定得主，非由票選產生，且比照日本職棒的高標準受獎原則，不會每年都有球員獲獎。

而史上首位獲獎者在今年出爐，聯盟表示：「潘威倫今年克服過往的傷痛史，本季投球局數為近4年最多，勝投更是近9年最多，優異的表現讓他成為中華職棒史上首位獲得東山再起獎的選手。」

潘威倫去年因傷直到季末才復出，整季僅在一軍出賽1場、投6局。今年復出後繳出穩定成績，本季先發23場，投了120局，拿下8勝7敗，勝投數是全隊最多，防禦率5.10。

潘威倫也在今年達成生涯新里程碑，生涯累積143勝，超越陳義信（兩聯盟合計141勝），成為台灣職棒累積最多勝的投手。

聯盟提到，潘威倫於2003年加入中華職棒，新人年就以13勝、防禦率2.43的佳績，獲得該年度新人王的殊榮。自新人年起，更連續8年拿下超過10勝，奠定他在中職本土投手的地位。然而，潘威倫在2011年季中遭遇手肘傷勢，不得不中斷出賽。2012年展開超過半季的漫長復健課程，導致這一年只出賽3場。

2013年潘威倫先發出賽20場拿下6勝9敗的戰績，防禦率5.47，這是他復出後的第一個完整球季。2017、2018年，潘威倫再度受傷勢所苦，直到今年才得以穩定的表現，再度回到球場，拿下2010年後最多的單季8勝，同時相隔4年再度達到規定投球局數。他所創下的生涯143勝、單季16連勝、跨季21連勝等各項「嘟嘟障礙」，更顯現他在中華職棒的獨特價值。

潘威倫中華職棒統一獅
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

中職／象猿爭霸戰倒數 羅敏卿這項紀錄太難破

2019-10-09 14:37

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

12強／中華隊開訓 球員僅來胡金龍、林凱威

2019-10-09 00:03

12強／林凱威最快球速95英里 準備迎接大舞台

2019-10-08 19:04

12強／黃甘霖展開中華隊任務 球員只有兩人現身

2019-10-08 18:51

中職／象猿爭霸首戰確定滿 兄弟主場10日起預售

2019-10-08 18:12

12強／胡金龍、林凱威老少配 中華首波報到球員

2019-10-08 18:01

12強／林凱威初見王建民超緊張 前輩傳授6字訣

2019-10-08 17:44

日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

2019-10-08 07:00

中職／二軍奪獎 林煜清、林克謙都有危機意識

2019-10-08 00:15

日職／阪神下剋上淘汰橫濱 下輪將挑戰巨人

2019-10-07 22:42

中職／生涯第14次月MVP 林益全史上最猛

2019-10-07 19:22

中職／彭政閔最後爭霸戰 猿隊前兩戰熱賣31500張

2019-10-07 18:57

中職／選秀會落選到國手 廖乙忠最驚奇1年

2019-10-07 18:32

中職／恰恰引退後有空間？許基宏：靠自己本事

2019-10-07 17:21

中職／陳文杰奪二軍4大獎 自嘲近3季打席最多

2019-10-07 16:45

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

2019-10-01 07:00

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／不會對莫雷發言道歉 席佛再發聲明提台北

2019-10-08 19:11

MLB／洋基橫掃晉級慶功 查普曼左手被瓶子打傷

2019-10-09 08:19

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

2019-10-09 10:14

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

MLB／太空人押韋蘭德失靈 光芒2連勝逼出G5

2019-10-09 11:15

NBA／雙箭頭日本賽連線飆47分 火箭仍不敵暴龍

2019-10-08 21:26

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-09 11:25

NBA／與7呎5吋佛爾對位 康特：塞內加爾德佬

2019-10-08 16:35

中職／象猿爭霸首戰確定滿 兄弟主場10日起預售

2019-10-08 18:12

NBA／西蒙斯飆首記三分球 陳盈駿零得分2籃板

2019-10-09 11:49

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

NBA／挺莫雷 傳出ESPN名嘴沃神被網友攻擊

2019-10-08 17:50

NBA／戴維斯加入湖人 美媒稱柏金斯角色吃重

2019-10-09 09:54

12強／林凱威最快球速95英里 準備迎接大舞台

2019-10-08 19:04

NBA／讚賞席佛發言 波波維奇：他堅守立場

2019-10-09 10:39

12強／黃甘霖展開中華隊任務 球員只有兩人現身

2019-10-08 18:51

NBA／八村壘熱身賽表現佳 巫師主帥：他打球像沙場老將

2019-10-09 10:16

NBA／衛少首秀找感覺 樂意出戰東京奧運

2019-10-09 10:58

MLB／紅襪戰績失色又不想花錢 明年門票仍漲價

2019-10-09 09:07

12強／林凱威初見王建民超緊張 前輩傳授6字訣

2019-10-08 17:44

MLB／雙城慘吞季後賽16連敗 洋基進美聯冠軍戰

2019-10-08 23:55

NBA／不甩挺港爭議 火箭雙箭頭日本賽合飆47分

2019-10-09 00:10

MLB／老將建功「愛死這一刻」 國聯兩組殊死戰

2019-10-09 00:00

NBA／威廉森首戰搶眼 鵜鶘教頭：防守還要加強

2019-10-08 18:01

2019亞錦賽成棒 預賽分組戰績表

2019-10-08 17:40

NBA／狀元威廉森熱身賽首戰 爆扣震撼全場

2019-10-09 00:07

MLB／40打數只4安打 太空人外野大熄火

2019-10-09 11:55

MLB／躺飛機走道避免背傷 太空人游擊手：我可以撲了

2019-10-09 09:51

NBA／相隔近一年終復出 佛爾茲搶眼表現引關注

2019-10-09 12:06

NBA／放膽找瑞迪克挑三分 鮑爾：真的苦練了整個夏天

2019-10-09 10:40

12強／中華隊開訓 球員僅來胡金龍、林凱威

2019-10-09 00:03

NBA／西蒙斯展現勤練外線成果 觀眾隊友齊嗨翻

2019-10-09 12:38

NBA／贊助商紛紛退出 上海宣布取消球迷之夜

2019-10-09 15:16

12強／胡金龍、林凱威老少配 中華首波報到球員

2019-10-08 18:01

網球／不排除拒戰東奧 約克維奇：看溫網表現

2019-10-08 18:52

NBA／衛少離開調整打法 亞當斯提醒自己記得抓籃板

2019-10-09 11:34

中職／象猿爭霸戰倒數 羅敏卿這項紀錄太難破

2019-10-09 14:37

NBA／票券交易平台公佈數據 洛城雙雄各擅勝場

2019-10-09 09:30

NBA／中國賽上海活動變更 球迷之夜照常舉行

2019-10-09 12:27

NBA／球迷盼本季復出 杜蘭特：不必期待

2019-10-09 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top