中職／象猿爭霸戰倒數 羅敏卿這項紀錄太難破

2019-10-09 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



中職總冠軍賽12日將在桃園球場點燃戰火，Lamigo桃猿、中信兄弟隊在本季共出現313支全壘打，兩隊第四次在「台灣大賽」對決，是否出現砲火滿天飛的場面值得觀察，但想改寫統一獅隊退役老將羅敏卿在2000年締造的超級紀錄，難度恐怕很高。

羅敏卿。 報系資料照 分享 facebook 獅隊在2000年總冠軍賽對決興農牛隊，打滿七場以4勝3敗封王，羅敏卿共揮出六支全壘打，包括最後四戰連續開轟，尤其決定兩隊命運的第七戰，更是締造雙響砲紀錄，幫助獅隊奪下隊史第四冠，當時追平味全龍隊，並列史上最多總冠軍紀錄。

獅隊在1991年奪下隊史首冠時，羅敏卿就是總冠軍賽MVP，2000年上演歷年「台灣大賽」最驚人的表現屠牛（打擊率3成79、全壘打6支、打點10分，攻下三場勝利打點），毫無疑問再奪MVP。

羅敏卿在2005年結束16年球員生涯，帶著四座總冠軍退休，歷年爭霸戰累積九支全壘打，仍在中職史上排名第二，單一總冠軍賽六轟紀錄在過去18年未被任何球員打破，連四戰全壘打也是獨一無二。

兄弟隊「大師兄」林智勝目前以14轟紀錄，穩居總冠軍賽全壘打王，彭政閔、林泓育以八轟並列第三，兩人今年有機會追平、甚至超前羅敏卿。

猿隊本季以165轟紀錄在四隊排名第一，兄弟以148轟居次，兩隊共有七名球員超過20轟，全壘打火力能否帶 進總冠軍賽，答案很快就會揭曉。