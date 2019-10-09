中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

中信兄弟自2017年底開始重建，時隔一年後再度進軍台灣大賽，這是他們六年來第五度參賽，但前四次無論面對Lamigo還是義大都鎩羽而歸，連續四年拿到亞軍。中信這次捲土重來，又要面對前三次交手都打不贏的Lamigo，雖然對手總教練同樣是洪一中領軍，但他們的總教練已經從吳復連、史耐德換成了現在的伯納。

這次台灣大賽很有看頭，黃衫軍精神領袖彭政閔已經宣告引退，隊友應會拚盡全力，希望讓他繼2010年後，睽違8年再度嘗到香檳的滋味。不過猿隊也會將士用命，因為他們已經宣告轉賣給日本樂天集團(Rakuten)，這將是以Lamigo之名的最後戰役，相較於其他轉賣球團，各界對劉保佑苦撐至今是讚譽有加，球員應會想替他留下三連霸美名。

Lamigo今年要力拼三連霸，但季中卻宣告轉賣給日本樂天集團，勢必想將封王榮耀留給Lamigo做最後的禮物。 聯合報系資料照片 分享 facebook

今年Lamigo與中信兄弟對戰40場，中信取得23勝，其中13勝是來自於下半球季。猿隊僅有在5月份黃衫軍本土三本柱一起崩盤時，一度取得對戰7連勝，其餘的系列戰都居於劣勢。而且自8月17日後，雙方對戰12場，兄弟拿下9勝3敗的絕對優勢，甚至有一場落後11分卻能演出大逆轉，在對戰氣勢上完全壓制對手。

中信在下半季表現勢如破竹，又一次地拋下黃色彩帶，球員們現在心中想的絕對是替恰恰再拿下一座總冠軍。 聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然中信在勝場上取得優勢，不過很詭譎的是他們的先發投手群在對戰成績反而不那麼理想。紐維拉及廖乙忠對戰中規中矩，防禦率約3.5左右，萊福力今年對戰只有1勝，赫猛更是對戰防禦率高達9.43。Lamigo的李茲、尼克斯及王溢正，則是貢獻他們對戰17勝中的13勝。不過即使帳面上猿隊先發略勝一籌，但特別要注意的是猿隊三位投手都有被兄弟打爆紀錄，單場失6~8責失分，中信扣掉赫猛外，除了紐維拉1場丟5分，其他人則沒有瘋狂被打爆的情況，所以一切都還很難說。

牛棚是這幾年猿隊最能洋洋得意的一環，不過在消耗過度的情況下，今年優勢盡失。包含陳禹勳、吳丞哲及黃子鵬等主力牛棚，今年對戰防禦率都高過5，無法順利守成。反觀中信兄弟，他們正式將鄭凱文定位為佈局投手，加上大聯盟等級的李振昌，替球隊增添不少安定感。前面所提的先發雖然勝場不如人，但黃衫軍對戰能拿下勝多敗少的優勢不無原因，光鄭凱文今年在對戰中就拿下7勝，突顯兄弟在後援方面佔有優勢。

鄭凱文改以佈局投手身份出賽，不但表現更穩定，還成為轉運手，猿隊若不能突破中信先發，恐怕就凶多吉少了。 聯合報系資料照片 分享 facebook

在得分方面，雖然Lamigo今年各項打擊率仍是聯盟首位，不過對戰的得分效率卻不如中信。40場賽事中，兄弟拿下251分，桃猿僅有224分，而且即使在因為加油聲浪讓各隊有所畏懼的桃園全猿主場，黃衫軍得分仍是較多。全壘打方面，雙方都是對戰49轟，不過猿隊王溢正、尼克斯及翁瑋均等三位主力投手就貢獻快一半的數量，他們登板時會是比較緊張的時刻。

猿隊對戰得分效益不佳，其中朱育賢能否找回上半季狂轟猛打的能力，將會是暴力猿打線能否奮起的關鍵之一。 聯合報系資料照片 分享 facebook

Lamigo今年少了王柏融，雖然看起來整體打擊表現未受到影響，不過上半季撐起打線的朱育賢，下半季出現長打疲乏情況，連帶影響球隊戰績；另一方面，三洋將打天下的情景未能再現，加上牛棚以往消耗過度壓制力降低。整體而言，過去幾年的優勢已不復見。中信兄弟邁入重建第二年，上半季的調整及觀察，讓球隊獲得下半季穩定的先發輪值，加上養生打線的輪值，讓打者沒有出現體能撞牆期。另外，不僅只是相對穩定，而是能快速結束比賽的牛棚，讓球隊有安定感又增加逆轉能力。在投打方面的策略都成功，中信兄弟才能以黑馬之姿，迅速重返台灣大賽。

中信辜老闆(右)想拿參與職棒18年來的首冠，彭政閔(左)則是想拿生涯最後一冠，看起來都很有可能在今年圓夢。 聯合報系資料照片 分享 facebook

兩隊相較起來，Lamigo雖是二連霸的球隊，但他們投手及打者的優勢都已不在，不但終止連五半季封王，下半季更是差點墊底。中信兄弟則是蹲得更低，跳得更高，表現確實優於對手，加上藉由彭政閔引退，讓士氣及氣勢更加高漲，非常有機會拿下中信集團18年職棒經驗的首冠，也讓恰恰拿下生涯第5冠。