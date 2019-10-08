MLB／莫里納關鍵2打點 紅雀逼進第五戰

2019-10-08 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



「不死鳥」再度發威，紅雀隊在國聯分區系列賽面臨1勝2敗的淘汰邊緣，莫里納（Yadier Molina）的兩次關鍵打點幫球隊續命，八局下先打進追平分、十局下敲出再見高飛犧牲打，以5：4在自家主場擊敗勇士隊，將戰績扳平，要到第五戰才能分出勝負。

過去兩戰紅雀合計只拿下一分，今天面對勇士先發投手凱柯（Dallas Keuchel），紅雀隊在一局下靠著高史密特（Paul Goldschmidt）與歐蘇納（Marcell Ozuna）的連兩打席轟出陽春砲取得領先，四局下歐蘇納再補上一轟，將比數拉開到3：1。

這是紅雀隊史在季後賽第三次敲出「背靠背」全壘打，上一次是2015年的葛里奇克（Randal Grichuk）及王寇頓（Kolten Wong），過去九次季後賽敲出「背靠背」全壘打的球隊都贏球，這紀錄差點被打破。

勇士隊在五局上開啟攻勢，史旺森（Dansby Swanson）敲出二壘安打，靠著莫里納捕逸跑上三壘，杜沃（Adam Duvall）滾地球造成三壘手失誤，打回一分，奧比斯（Ozzie Albies）再補上一發兩分砲，以3：2超前。

八局下莫里納戴罪立功，高史密特先敲出二壘安打，莫里納在兩出局後補上一支一壘安打送回高史密特，將比數扳平，兩隊打進延長賽。

十局下王寇頓開局敲出二壘安打，勇士隊故意保送高史密特，讓歐蘇納敲出滾地取得一出局，不過王寇頓也已站上三壘，莫里納這時敲出左外野深遠飛球，王寇頓等球進手套後，輕鬆跑回本壘取得再見分。