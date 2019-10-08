MLB／葛蘭基踢鐵板 光芒4轟退太空人保生機

2019-10-08 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



太空人前進光芒主場踢到鐵板，第三號先發葛蘭基（Zack Greinke）表現失常，只撐3.2局挨三轟退場；前兩戰遭封鎖的光芒打線今天得以伸張，全場四發全壘打加持下，在背水一戰以10：3扳回一勝，將美聯分區列賽戰線延長至第四戰。

葛蘭基昨天賽前記者會只說67字（另有報導稱43字），今天只投61球就被解決下場，他在二、三、四局各被敲一支全壘打，先是基爾邁爾（Kevin Kiermaier）三分砲，崔志萬和勞爾（Brandon Lowe）再補上陽春全壘打，最後保送上壘的責任分也遭牛棚失守，總計丟掉六分吞敗，並成為太空人第一位季後賽挨三轟的投手。

六局下亞當斯（Willy Adams）也貢獻一支陽春砲，光芒此役12支安打，有四支直接將球送出牆，追平隊史季後賽單場紀錄。

有了隊友火力掩護，光芒先發投手摩頓（Charlie Morton）度過前兩局就用52球的危機，對前東家撐滿五局，只因開賽時被亞土維（Jose Altuve）全壘打而丟一分，飆出九次三振，季後賽生涯四度在球隊輸球就淘汰情況下登板，都能進帳勝投。

季後賽歷史中，五戰三勝制先輸兩場再贏一場的隊伍，只有27%的機率能逆轉晉級，不過光芒還沒放棄希望，基爾邁爾賽後就說，「白線裡什麼事都可能發生，我不想要有人跟我或我的隊友說，我們一點機會都沒有。」