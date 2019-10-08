親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

搶灘戰2D變3D…共軍075兩棲突擊艦下水 國軍得有新思維

運動筆記Nike Oregon Project的禁藥風雲-左旋肉鹼(L-Carnitine)魔力在哪裡?【運動傷害退散】冰敷？熱敷？到底怎麼用？判斷小撇步，讓你不再一個頭兩個大
健行筆記造橋/鄭漢步道清水/鰲峰山步道
NBA賽事懶人包 (10月7日)今日五大好球 (10月7日)

日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

2019-10-08 07:00福耳

軟銀在昨日的比賽中靠著內川聖一的全壘打險勝樂天，以2勝1敗的結果挺進第二輪，休息一天後，將於9日在埼玉縣所澤與季賽優勝，且已有1勝優勢在手的西武進行接下來的6場比賽，決定哪一隊能打進最終的日本大賽。

西武今年球季在少了淺村後，整體的火力並沒有減弱太多，本季打擊率雖然從去年的2成73小降至2成65，全壘打也從196支降到174支，不過總得分只有減少36分，平均一場還是能得到5.29分，今年仍有6位打者擊出雙位數的全壘打，其中更有包括山川穗高、中村剛也、森友哉、外崎修汰及秋山翔吾等5人在20支以上，恐怖的山賊打線掩護著沒多大進步的投手群，在最後一個月拉尾盤，逆轉拿下今年優勝，挾帶著這股氣勢，本週三開始在主場等著軟銀來踢館。。

西武老將中村剛也本季繳出.286打擊率、30支二壘安打、30支全壘打、123分打...
西武老將中村剛也本季繳出.286打擊率、30支二壘安打、30支全壘打、123分打點的近年最優異成績，帶領西武強大的山賊打線一路挺進。 擷圖自維基百科／User:STB-1攝影
分享

棒球不是一個人在打的運動，但短期決戰就有這種球員，他的表現好壞或許就會影響整個戰局，西武在投打兩方面都有這樣的關鍵人物。

西武的投手部分就是平井克典。平井在16年加入西武後，就一直擔任重要的牛棚投手，表現穩定，因此出賽數也逐年遞增，今年更是一口氣從上季的64場增加到81場，是繼07年阪神久保田智之後的單季第二多，但平井出賽超過80場，中繼點卻只有41個，比只出賽55場，以44個中繼點拿下中繼王的火腿宮西尚生還少，可見得平井不管領先落後都得上班，如此也造成他在球季後半段出現不穩的狀況，防禦率從7月的3.55到8月的4.02，9月更是破9，頻繁出賽是否已經造成這名西武最重要的牛棚投手狀況下滑，是值得觀察的重點。

洋砲梅西亞(Ernesto Mejía)在16年季後跟西武簽下3年15億日幣的合約，隔年成績明顯退步，加上守備位置重疊，近兩年出賽場次銳減，今年只有75場出賽，不到150個打席，成績也只有2成11打擊率、6轟、31分打點，這次季後賽有可能就是他在西武的最後一次季後賽了。梅西亞在9月仍以代打居多，不過近期有多次關鍵一擊，20日打出再見兩分彈、23日則是在2出局滿壘時打出致勝的3分打點二壘安打，一舉將當時的魔術數字減到只剩2。季後賽梅西亞或許仍不太容易有先發的機會，但代打時的威壓感及打擊貢獻，讓他成為高潮季後賽第二輪西武打線上的奇兵，也是能夠一棒決定勝負的關鍵打者。

西武去年同樣也是拿下聯盟優勝，以逸待勞地在埼玉等著軟銀來挑戰，但在2勝1敗的優勢下連輸3場，最終無緣打進日本一，今年與軟銀再度在高潮季後賽第二輪碰面，對手一樣，西武當然希望上演的是不同劇本、快樂結局。

西武今年在主場大都會人壽巨蛋進行了66場比賽，戰績是41勝25敗，勝率高達6成2，是洋聯最高；季賽與軟銀對戰雖是12勝13敗稍佔下風，但於自家主場則是6勝5敗又有優勢，在軟銀第一輪與樂天拼戰到第三場，投手群已有所消耗的情況下，西武的超暴力山賊打線要打進日本大賽的機會依舊很高，也大有可能進而奪下暌違11年的日本一榮銜。

西武軟銀

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

中職／奪二軍個人獎 林煜清、林克謙都有危機意識

2019-10-08 00:15

中職／生涯第14次月MVP 林益全史上最猛

2019-10-07 19:22

MLB／莫里納關鍵2打點 紅雀逼進第五戰

2019-10-08 07:47

MLB／葛蘭基踢鐵板 光芒4轟退太空人保生機

2019-10-08 07:45

中職／彭政閔最後爭霸戰 猿隊前兩戰熱賣31500張

2019-10-07 18:57

中職／選秀會落選到國手 廖乙忠最驚奇1年

2019-10-07 18:32

中職／恰恰引退後有空間？許基宏：靠自己本事

2019-10-07 17:21

中職／陳文杰奪二軍4大獎 自嘲近3季打席最多

2019-10-07 16:45

日職／400勝金田正一逝世 王貞治視重要恩人

2019-10-07 16:38

中職／生涯出現危機？林煜清、林克謙語帶玄機

2019-10-07 16:10

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

中職／中信峮峮化身一日店長：保持身材祕訣是運動

2019-10-06 20:43

日職／史上唯一400勝投手 金田正一病逝

2019-10-06 20:19

中職／史上第2次破500轟 猿隊165轟隊史新高

2019-10-06 18:56

日職／乙坂智再見轟擊沉阪神 橫濱驚險保生機

2019-10-06 17:21

中職／兄弟總冠軍賽票價出爐 內野熱區1380元

2019-10-06 13:47

中職／和Lamigo這名字說再見 阿誠：從沒想過

2019-10-06 13:31

12強／入選中華隊 張奕期待對決日職隊友

2019-10-06 11:36

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

2019-10-01 07:00

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／火箭隊總管挺港遭封殺 官方發聲明切割

2019-10-07 13:26

NBA／鄧肯穿西裝開始助教人生 羅賓森：挺帥氣

2019-10-07 11:35

NBA／戴維斯首秀搶眼 詹姆斯：他是怪物

2019-10-07 11:01

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-07 11:50

MLB／國民先發當牛棚踢鐵板 道奇單局7分聽牌

2019-10-07 11:49

NBA／效法巴特勒凌晨開練 熱火雷納德遭里拉德消遣

2019-10-07 19:09

MLB／在整記者嗎？ 葛蘭基43字省話回答8問題

2019-10-07 09:25

NBA／宣布罹患罕病2個月 前騎士主帥辭別球隊

2019-10-07 13:02

中職／生涯出現危機？林煜清、林克謙語帶玄機

2019-10-07 16:10

NBA／海瓦德重返巔峰？ 安吉忙踩煞車憂期待失控

2019-10-07 14:15

NBA／鵜鶘公開練習 威廉森秀暴扣滿足破萬球迷

2019-10-07 12:30

NBA／復刻黑色條紋球衣 公牛重現90年代風采

2019-10-07 18:46

NBA／火箭總管挺港事件 哈登向中國球迷道歉

2019-10-07 16:29

MLB／勇士9上反撲3分 踢館紅雀獲聽牌優勢

2019-10-07 08:53

田徑世錦賽／標槍第10作收 鄭兆村難掩失望

2019-10-07 09:17

NBA／泰托姆20分領銜 綠衫軍逆轉勝黃蜂

2019-10-07 10:49

亞錦賽／強碰季後賽 中華隊黃金三游成形靠好運

2019-10-07 08:29

MLB／代打擊垮國民柯賓 道奇教頭早有準備

2019-10-07 12:49

NBA／籃網老闆蔡崇信：莫雷嚴重傷害中國球迷

2019-10-07 17:20

體操世錦賽／中華男子隊 確定收下4張東奧門票

2019-10-07 21:37

MLB／背水一戰對決前隊友 摩頓：太空人沒秘密

2019-10-07 11:23

MLB／腦震盪錯過9月擴編 林子偉：很想哭

2019-10-07 16:02

MLB／延後一天先發多休息 薛則：可以貢獻更多

2019-10-07 08:15

中職／恰恰引退後有空間？許基宏：靠自己本事

2019-10-07 17:21

MLB／賈吉挺塞佛里諾先發G3：他是我們的王牌

2019-10-07 10:06

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

MLB／帶大聯盟光環打亞錦賽 林子偉現在就緊張

2019-10-07 16:16

NBA／莫雷惹怒中國 聯盟道歉遭美議員批可恥

2019-10-07 17:26

MLB／明年沒有下放權 林子偉盼壓力轉換成動力

2019-10-07 17:11

中職／選秀會落選到國手 廖乙忠最驚奇1年

2019-10-07 18:32

亞錦賽／蘇智傑辭退中華隊 台壽保隊陳敏賜替補

2019-10-07 21:07

NBA／聯盟切割火箭總管 美議員砲轟無恥

2019-10-07 16:21

MLB／火力壓倒雙城 賈吉：我們引擎全開

2019-10-07 11:04

日職／宋家豪挨轟吞敗 樂天不敵軟銀遭淘汰

2019-10-07 20:19

NBA／挺港言論風暴 火箭隊商品在陸「被消失」

2019-10-07 17:29

NBA／母親是籃球啟蒙 巫師比爾挺WNBA爭薪資

2019-10-07 14:52

MLB／道奇逆轉聽牌 國民今派薛則力挽狂瀾

2019-10-08 00:09

中職／彭政閔最後爭霸戰 猿隊前兩戰熱賣31500張

2019-10-07 18:57

中職／陳文杰奪二軍4大獎 自嘲近3季打席最多

2019-10-07 16:45

MLB／與張育成相比 林子偉：速度略勝爆發力輸

2019-10-07 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top