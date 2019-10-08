日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

軟銀在昨日的比賽中靠著內川聖一的全壘打險勝樂天，以2勝1敗的結果挺進第二輪，休息一天後，將於9日在埼玉縣所澤與季賽優勝，且已有1勝優勢在手的西武進行接下來的6場比賽，決定哪一隊能打進最終的日本大賽。

西武今年球季在少了淺村後，整體的火力並沒有減弱太多，本季打擊率雖然從去年的2成73小降至2成65，全壘打也從196支降到174支，不過總得分只有減少36分，平均一場還是能得到5.29分，今年仍有6位打者擊出雙位數的全壘打，其中更有包括山川穗高、中村剛也、森友哉、外崎修汰及秋山翔吾等5人在20支以上，恐怖的山賊打線掩護著沒多大進步的投手群，在最後一個月拉尾盤，逆轉拿下今年優勝，挾帶著這股氣勢，本週三開始在主場等著軟銀來踢館。。

西武老將中村剛也本季繳出.286打擊率、30支二壘安打、30支全壘打、123分打點的近年最優異成績，帶領西武強大的山賊打線一路挺進。 擷圖自維基百科／User:STB-1攝影 分享 facebook

棒球不是一個人在打的運動，但短期決戰就有這種球員，他的表現好壞或許就會影響整個戰局，西武在投打兩方面都有這樣的關鍵人物。

西武的投手部分就是平井克典。平井在16年加入西武後，就一直擔任重要的牛棚投手，表現穩定，因此出賽數也逐年遞增，今年更是一口氣從上季的64場增加到81場，是繼07年阪神久保田智之後的單季第二多，但平井出賽超過80場，中繼點卻只有41個，比只出賽55場，以44個中繼點拿下中繼王的火腿宮西尚生還少，可見得平井不管領先落後都得上班，如此也造成他在球季後半段出現不穩的狀況，防禦率從7月的3.55到8月的4.02，9月更是破9，頻繁出賽是否已經造成這名西武最重要的牛棚投手狀況下滑，是值得觀察的重點。

洋砲梅西亞(Ernesto Mejía)在16年季後跟西武簽下3年15億日幣的合約，隔年成績明顯退步，加上守備位置重疊，近兩年出賽場次銳減，今年只有75場出賽，不到150個打席，成績也只有2成11打擊率、6轟、31分打點，這次季後賽有可能就是他在西武的最後一次季後賽了。梅西亞在9月仍以代打居多，不過近期有多次關鍵一擊，20日打出再見兩分彈、23日則是在2出局滿壘時打出致勝的3分打點二壘安打，一舉將當時的魔術數字減到只剩2。季後賽梅西亞或許仍不太容易有先發的機會，但代打時的威壓感及打擊貢獻，讓他成為高潮季後賽第二輪西武打線上的奇兵，也是能夠一棒決定勝負的關鍵打者。

西武去年同樣也是拿下聯盟優勝，以逸待勞地在埼玉等著軟銀來挑戰，但在2勝1敗的優勢下連輸3場，最終無緣打進日本一，今年與軟銀再度在高潮季後賽第二輪碰面，對手一樣，西武當然希望上演的是不同劇本、快樂結局。

西武今年在主場大都會人壽巨蛋進行了66場比賽，戰績是41勝25敗，勝率高達6成2，是洋聯最高；季賽與軟銀對戰雖是12勝13敗稍佔下風，但於自家主場則是6勝5敗又有優勢，在軟銀第一輪與樂天拼戰到第三場，投手群已有所消耗的情況下，西武的超暴力山賊打線要打進日本大賽的機會依舊很高，也大有可能進而奪下暌違11年的日本一榮銜。