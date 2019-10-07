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中職／搶看彭政閔總冠軍賽 桃猿主場4戰右外野先賣光

2019-10-07 20:15中央社 台北7日電

中職總冠軍賽12日開打，Lamigo桃猿隊有4場主場，12日首戰預售票已經賣出1萬7500張，中信兄弟隊球迷搶看彭政閔最後總冠軍賽，桃園棒球場右外野客隊加油區座位4場都已賣完。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽將於12日在Lamigo桃猿隊主場、桃園棒球場開打，桃猿隊4場主場賽事分別為12日、13日、19日和20日，中信兄弟隊3場主場賽事，分別為15日至17日在台中洲際棒球場。

桃猿隊主場賽事門票於5日起陸續開放Lamigo桃猿隊卡友優先預購，今天早上10時全面開賣，桃猿隊球團公布總冠軍賽前兩戰售票訊息，12日比賽預售票已售出1萬7500張，13日比賽門票賣出1萬4000張，前兩場比賽合計賣出3萬1500張門票。

中信兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔已經於9月29日舉行引退賽，彭政閔引退年，全台各地球迷很捧場，引退週連兩場比賽吸引滿場球迷湧入洲際棒球場看彭政閔。

兄弟隊打入總冠軍賽，球迷搶看彭政閔球員生涯最後一次總冠軍賽，桃園棒球場右外野客隊加油區總計有4000個座位，4場桃園比賽右外野座位都已經被搶空。

兄弟隊主場賽事門票，今天中午開放洲際季票會員優先購票，10日中午12時30分全面開賣，希望再度挑戰洲際棒球場滿場。

棒球彭政閔中信兄弟
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