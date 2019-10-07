中職／生涯第14次月MVP 林益全史上最猛

2019-10-07 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



富邦悍將隊「神全」林益全生涯第14次奪下月MVP，再創中職史上新高 聯合報系資料照 分享 facebook

中職官方今天公布九、十月（合併）投打MVP得主，富邦悍將隊「神全」林益全生涯第14次奪下月MVP，再創中職史上新高，中信兄弟隊洋投紐維拉首次獲獎。

林益全這兩個月出賽22場，打擊率3成98、全壘打6支、打點23分，繼2015年8月後，暌違四年再奪月MVP。

紐維拉出賽六場投出五連勝，合計39.2局失10分，其中7分自責，防禦率1.59，投出39次三振。