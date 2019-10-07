日職／400勝金田正一逝世 王貞治視重要恩人

2019-10-07 16:38 中央社 東京7日綜合外電報導



日本職棒國鐵隊及巨人隊前投手通算奪下無人能及的400勝，並曾任羅德隊監督的金田正一6日清晨辭世，享壽86歲，羅德在開始訓練前哀悼。 截圖自千葉ロッテマリーンズ公式アカウント推特 分享 facebook

日本職棒國鐵隊及巨人隊前投手通算奪下無人能及的400勝，並曾任羅德隊監督的金田正一6日清晨辭世，享壽86歲。軟銀隊球團會長王貞治得知後追悼說，金田是他重要恩人之一。

日本放送協會（NHK）報導，金田6日清晨4時30分過後，因急性膽管炎引發敗血症，在東京都內的醫院去世，享壽86歲。

金田出身愛知縣，1950年從當年的享榮商業學校（現享榮高校）進入日本職棒國鐵隊（養樂多隊前身）。

金田是身高184公分的左投，快速直球及幅度大的曲球是其特色，從加入日職第2年起連續14年每季勝投逾20場，也在1957年時投出完全比賽等佳績，被視為當年日本棒球界代表性投手，表現相當活躍。

他在職棒生涯第9年的1958年對決剛加入日職巨人隊的長嶋茂雄，連續4打席都讓長嶋吞K。

金田後來轉隊進入巨人隊，並於1969年退休，通算日職20年生涯投出400勝，至今無人能及。他生涯共投出4490次三振，通算投球局數及完投場次等，都是日職史上最多，球衣背號34號也被巨人隊「退休（永久欠番）」。

離開現役球員生活後，金田擔任羅德隊監督通算8年，並在1974年率羅德隊拿下日本第一。

金田的演員兒子金田賢一昨天晚間受訪說，最後一刻家人都守在父親身旁，也都能接受父親過世的事實。

金田不只熱愛棒球，也喜歡看其他賽事，日前還在醫院病房裡，和家人一同觀看世界盃橄欖球賽日本隊的賽事。

金田賢一說，只要跟父親一起看棒球，父親就會一直進行解說；人生一心一意從事棒球的父親，相信就算到了天國也還會繼續打棒球才是。

生涯通算轟出868支全壘打紀錄的王貞治，曾在1965年起的5年時間與金田在巨人隊併肩作戰，今天也透過書面追悼。

王貞治說，進入巨人隊後第一次在日職與金田對決時，就深感金田是一位非常特別的投手；金田轉隊到巨人隊後，自己在與棒球相關方面深受到金田各種形式的指導，「對我來說，金田是重要的恩人之一」，希望金田安息。

羅德隊球員與教練團今天也在秋季練習前，集體在球場為前監督金田默禱。