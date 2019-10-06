日職／史上唯一400勝投手 金田正一病逝

2019-10-06 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



日本職棒史上唯一400勝投手金田正一，今天因為急性膽管炎引發敗血症，在東京的醫院病逝，享年86歲。

金田正一日職生涯20年（1950到69年）效力國鐵、巨人隊，出賽944場包括569場先發紀錄，締造365場完投、82場完封紀錄，戰績400勝298敗、防禦率2.34，退休後在羅德隊當過八年監督，巨人已將他的34號球衣退休。

金田正一曾經連續14年投出單季20勝紀錄，包括兩次30勝，除了是日職最多勝紀錄保持人，奪三振4490次、敗場數也是日職史上最多。