中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

「棒球不是沒有誰不能打，是沒有人才不能打！」2017年經典賽中職4隊僅桃猿沒支援球員進國家隊，當時中華隊長林智勝這樣說道，並解釋這是引用之前La new集團董事長劉保佑所說過的話，以此激勵中華隊球員。

就在林智勝喊話不到1年，中信兄弟爆發「五虎將風波」，包括林智勝、王勝偉、許基宏、蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙、鄭達鴻等主將都被「冷凍」，無法打2017年中職季後挑戰賽和總冠軍戰。

2017年球季結束，蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙、鄭達鴻都被釋出或未獲續約，消息一出震撼球界，後來蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙轉投富邦悍將，鄭達鴻離開職棒圈，林智勝、王勝偉過一段時間才「解凍」，中信兄弟正式宣告換血。

中信兄弟在2017年出現五虎將風波，球季結束後進行大規模球隊異動，出現中職史上極少見的球隊大換血。 聯合報系資料照片 分享 facebook

大批主力球員離隊，中信兄弟戰績慘兮兮，去年上半季勝率僅0.333，下半季勝率0.475只贏過富邦悍將，年度戰績結束仍排名墊底，是去年中職4隊當中，唯一一隊無法打季後賽。

今年開季前多名專家和球評預測年度總冠軍，中信兄弟榜上全無名，果然，球季開打的確也是如此，今年上半季中信兄弟勝率0.448，只領先最後一名的統一獅1.5場勝差，表現實在不佳。

到了下半季表現「判若兩隊」，不算上週六那場「消化試合」，下半季中信兄弟勝率高達0.593，這已經回到2016年超強黃衫軍的水準，關鍵在於許多新舊球員跳出來當英雄，將當初主力球員離隊的傷害降到最低。

翻開今年下半季數據，投手部分，紐維拉先發14場，戰績7勝3敗、防禦率2.29，表現不輸羅力，廖乙忠先發12場拿下3勝4敗、防禦率4.21，平均每場先發可吃下將近6局，在陣中本土先發投手全面崩盤之際，廖乙忠實質貢獻巨大，這不是帳面數據所能呈現的。

中信兄弟先發投手廖乙忠在6月底才升上一軍投球，到球季結束共先發13場，表現相當不錯，對兄弟投手群調度可說是最需要的及時雨。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另外，李振昌出賽27場，防禦率是超亮眼的0.71、被打擊率0.191，奪得9次救援成功，鄭凱文出賽30場豪取6勝、7次中繼成功，防禦率2.03，毫無疑問，下半季中信兄弟戰績長紅，李振昌和鄭凱文絕對是關鍵人物。

打線方面，下半季中信兄弟最令人驚豔的打者莫過於吳東融了，上半季彷彿人間蒸發，到了下半季全面爆發，打擊率0.317、上壘率0.405，稱職扮演開路先鋒角色。

吳東融在6月16日時打擊率僅有.234，但至此之後打擊火力開始加溫，一路到球季結束竟然衝上.300！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

還有，詹子賢下半季打擊率高達0.392，敲12轟，長打率0.660，林智勝猛轟15支全壘打，今年「全面解凍」後，林智勝繳出的績效，中信兄弟等於是多一名洋砲，王威晨打擊率0.342，陳子豪和張志豪各敲11轟，打線百花齊放，對方投手群很難閃躲。

下半季中信兄弟團隊投、打、跑、守俱佳，比賽經常逆轉勝，靠的是團隊戰力，而不再是過去的個人英雄主義撐場，球風和團隊氛圍煥然一新，在「恰恰」彭政閔引退這一年，中信兄弟將士用命拿到總冠軍賽門票，顯得格外有意義。

中信兄弟打線在下半季的復活，就像擠毛巾般地漸進式推進，所有球員一起努力，最後造成團隊火力的全面爆發。 圖／中信兄弟球團提供 分享 facebook

回首這幾年中信兄弟所歷經的風波，到如今谷底反彈，再細細咀嚼劉董事長金句:「棒球不是沒有誰不能打，是沒有人才不能打!」棒球團隊運動精髓盡在其中。