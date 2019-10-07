親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

國旅卡大鬆綁…當年公務員遭法辦 如今珠寶銀樓解禁

運動筆記吸引你跑步的理由是什麼？不斷參加馬拉松的樂趣又在哪？【關於跑步】_不怕跌倒，所以飛翔
健行筆記造橋/鄭漢步道清水/鰲峰山步道
NBA今日五大好球 (10月6日)賽事精華- 湖人 vs. 勇士 (10月6日)

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00Ramos

「棒球不是沒有誰不能打，是沒有人才不能打！」2017年經典賽中職4隊僅桃猿沒支援球員進國家隊，當時中華隊長林智勝這樣說道，並解釋這是引用之前La new集團董事長劉保佑所說過的話，以此激勵中華隊球員。

就在林智勝喊話不到1年，中信兄弟爆發「五虎將風波」，包括林智勝、王勝偉、許基宏、蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙、鄭達鴻等主將都被「冷凍」，無法打2017年中職季後挑戰賽和總冠軍戰。

2017年球季結束，蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙、鄭達鴻都被釋出或未獲續約，消息一出震撼球界，後來蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙轉投富邦悍將，鄭達鴻離開職棒圈，林智勝、王勝偉過一段時間才「解凍」，中信兄弟正式宣告換血。

中信兄弟在2017年出現五虎將風波，球季結束後進行大規模球隊異動，出現中職史上極...
中信兄弟在2017年出現五虎將風波，球季結束後進行大規模球隊異動，出現中職史上極少見的球隊大換血。 聯合報系資料照片
分享

大批主力球員離隊，中信兄弟戰績慘兮兮，去年上半季勝率僅0.333，下半季勝率0.475只贏過富邦悍將，年度戰績結束仍排名墊底，是去年中職4隊當中，唯一一隊無法打季後賽。

今年開季前多名專家和球評預測年度總冠軍，中信兄弟榜上全無名，果然，球季開打的確也是如此，今年上半季中信兄弟勝率0.448，只領先最後一名的統一獅1.5場勝差，表現實在不佳。

到了下半季表現「判若兩隊」，不算上週六那場「消化試合」，下半季中信兄弟勝率高達0.593，這已經回到2016年超強黃衫軍的水準，關鍵在於許多新舊球員跳出來當英雄，將當初主力球員離隊的傷害降到最低。

翻開今年下半季數據，投手部分，紐維拉先發14場，戰績7勝3敗、防禦率2.29，表現不輸羅力，廖乙忠先發12場拿下3勝4敗、防禦率4.21，平均每場先發可吃下將近6局，在陣中本土先發投手全面崩盤之際，廖乙忠實質貢獻巨大，這不是帳面數據所能呈現的。

中信兄弟先發投手廖乙忠在6月底才升上一軍投球，到球季結束共先發13場，表現相當不...
中信兄弟先發投手廖乙忠在6月底才升上一軍投球，到球季結束共先發13場，表現相當不錯，對兄弟投手群調度可說是最需要的及時雨。 聯合報系資料照片
分享

另外，李振昌出賽27場，防禦率是超亮眼的0.71、被打擊率0.191，奪得9次救援成功，鄭凱文出賽30場豪取6勝、7次中繼成功，防禦率2.03，毫無疑問，下半季中信兄弟戰績長紅，李振昌和鄭凱文絕對是關鍵人物。

打線方面，下半季中信兄弟最令人驚豔的打者莫過於吳東融了，上半季彷彿人間蒸發，到了下半季全面爆發，打擊率0.317、上壘率0.405，稱職扮演開路先鋒角色。

吳東融在6月16日時打擊率僅有.234，但至此之後打擊火力開始加溫，一路到球季結...
吳東融在6月16日時打擊率僅有.234，但至此之後打擊火力開始加溫，一路到球季結束竟然衝上.300！ 聯合報系資料照片
分享

還有，詹子賢下半季打擊率高達0.392，敲12轟，長打率0.660，林智勝猛轟15支全壘打，今年「全面解凍」後，林智勝繳出的績效，中信兄弟等於是多一名洋砲，王威晨打擊率0.342，陳子豪和張志豪各敲11轟，打線百花齊放，對方投手群很難閃躲。

下半季中信兄弟團隊投、打、跑、守俱佳，比賽經常逆轉勝，靠的是團隊戰力，而不再是過去的個人英雄主義撐場，球風和團隊氛圍煥然一新，在「恰恰」彭政閔引退這一年，中信兄弟將士用命拿到總冠軍賽門票，顯得格外有意義。

中信兄弟打線在下半季的復活，就像擠毛巾般地漸進式推進，所有球員一起努力，最後造成...
中信兄弟打線在下半季的復活，就像擠毛巾般地漸進式推進，所有球員一起努力，最後造成團隊火力的全面爆發。 圖／中信兄弟球團提供
分享

回首這幾年中信兄弟所歷經的風波，到如今谷底反彈，再細細咀嚼劉董事長金句:「棒球不是沒有誰不能打，是沒有人才不能打!」棒球團隊運動精髓盡在其中。

中信兄弟林智勝詹子賢

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

中職／啦啦隊女神化身一日店長 峮峮：保持身材祕訣是運動

2019-10-06 20:43

中信盃黑豹旗棒球賽 開打

2019-10-06 23:30

日職／史上唯一400勝投手 金田正一病逝

2019-10-06 20:19

中職／史上第2次全壘打破5百 猿隊165轟隊史新高

2019-10-06 18:56

日職／乙坂智再見轟擊沉阪神 橫濱驚險保生機

2019-10-06 17:21

中職／兄弟總冠軍賽票價出爐 內野熱區1380元

2019-10-06 13:47

中職／和Lamigo這名字說再見 阿誠：從沒想過

2019-10-06 13:31

12強／入選中華隊 張奕期待對決日職隊友

2019-10-06 11:36

中職／恰恰例行賽終戰 出賽 主動提前退場

2019-10-05 23:36

中職／把舞台留給學弟 恰恰：例行賽真的結束了

2019-10-05 23:17

中職／最終例行賽 朱育賢達30轟、恰恰2支0告別

2019-10-05 22:27

中職／26歲生日大禮 猿新秀楊瑞承升一軍先發

2019-10-05 20:03

中職／生涯最痛觸身球 王勝偉被損友虧「演的」

2019-10-05 19:35

中職／雙十國慶花車遊行 將邀請彭政閔參加

2019-10-05 19:15

中職／生涯1800場出賽收尾 彭政閔：會好好珍惜

2019-10-05 19:00

中職／Lamigo例行賽最終戰 彭政閔1800場出賽

2019-10-05 18:02

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

2019-10-01 07:00

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／詹皇、AD合體首秀 湖人熱身賽痛宰勇士

2019-10-06 11:21

MLB／太空人雙王牌太威 游擊手：我無聊死了

2019-10-06 10:28

NBA／新主場拚30呎遠射 柯瑞：讓大家嗨起來

2019-10-06 14:15

MLB／洋基率先聽牌 田中季後賽ERA史上第六

2019-10-06 09:31

NBA／AD湖人首秀揚威 魔術強森：其他隊當心

2019-10-06 13:20

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-06 12:54

MLB／柯爾15K三振秀 太空人險勝光芒先聽牌

2019-10-06 13:07

NBA／周杰倫現身冠軍賽 林書豪：他自己買門票

2019-10-06 12:20

NBA／讚改變籃球樣貌 皮朋：不會有下個柯瑞

2019-10-06 14:52

MLB／季後賽變猛 田中將大：小樣本而已

2019-10-06 10:56

NBA／狀元威廉森領銜 鵜鶘內杜克戰隊成型

2019-10-06 12:45

MLB／被雙塞揚熱門賞23K 光芒晉級機率剩1成

2019-10-06 17:11

NBA／新球鞋合約曝光 庫茲瑪代言費超過本薪

2019-10-06 15:05

NBA／叫價5年1億7千萬美元 席亞康盼暴龍開頂薪

2019-10-06 14:40

足球／婚禮前被爆料要離婚 陳柏良：因個性差異

2019-10-06 17:13

日職／宋家豪連19戰未失分 樂天不敵軟銀遭扳平

2019-10-06 15:59

MLB／季後賽超兩極 美聯拚橫掃、國聯陷僵局

2019-10-06 17:14

NBA／雷納德首度全程訓練 傳有機會熱身賽亮相

2019-10-06 17:30

MLB／想看老東家挑戰太空人 A-Rod：精彩可期

2019-10-06 11:19

NBA／T-Mac突襲訓練營 魔術小將巧獲生日大禮

2019-10-06 12:10

中職／和Lamigo這名字說再見 阿誠：從沒想過

2019-10-06 13:31

MLB／球僮座椅幫倒忙 太空人少1分怪運氣差

2019-10-06 15:07

日職／史上唯一400勝投手 金田正一病逝

2019-10-06 20:19

MLB／紅雀G3派韋恩萊特 06年奪冠對手才9歲

2019-10-06 09:32

NBA／印度賽第二戰 溜馬火力全開2連勝國王

2019-10-06 11:30

MLB／明年看不到了？ 紅襪季票沒宣傳貝茲

2019-10-06 08:24

田徑世錦賽／2短跑天王飆速 美國400接力奪金

2019-10-06 09:49

中職／啦啦隊女神化身一日店長 峮峮：保持身材祕訣是運動

2019-10-06 20:43

NBA／火箭總管挺港 中國籃球協會：暫停與火箭合作

2019-10-06 15:44

MLB／光芒2連敗無退路 要靠世界大賽英雄翻身

2019-10-06 19:18

中職／兄弟總冠軍賽票價出爐 內野熱區1380元

2019-10-06 13:47

NBA／在美遭厄多安支持者威脅 康特：捍衛人權

2019-10-06 10:23

NBA／火箭總管挺港 中批「不能吃中國還罵中國」

2019-10-06 16:18

NBA／香港反送中敏感？ 火箭老闆：避談政治

2019-10-06 16:19

田徑世錦賽／雙金寫歷史新猷 荷女將淚訴清白

2019-10-06 08:56

黑豹旗／抽中上上籤無用 松山工農首戰拚「大魔王」

2019-10-06 18:07

MLB／多虧柯爾神鬼K功！太空人再1勝 美聯爭王

2019-10-07 00:54

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

MLB／基襪教頭案例在先 貝爾川也想當教練

2019-10-06 10:24

中職／史上第2次全壘打破5百 猿隊165轟隊史新高

2019-10-06 18:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top