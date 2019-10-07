日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

兩聯盟的CS季後賽打得如火如荼，戰況刺激精彩。太平洋聯盟的「樂天VS.軟銀」以及中央聯盟的「阪神VS.橫濱DeNA」都是例行賽第三名的球隊先勝後敗，雙方戰成1勝1敗，今天（7日）將一決生死。獲勝球隊將與兩聯盟優勝球隊西武、巨人爭奪日本一總冠軍賽門票；敗隊則迎接2019年球季最終戰。

尤其是中央聯盟的阪神虎隊，一路演出驚奇，在例行賽最後一天才逆轉殺進CS季後賽，又在CS季後賽首戰從落後6分到演出逆轉勝，更是成了今年季後賽的最大黑馬，也為季後賽製造了最大話題 。

阪神虎隊例行賽打到8月9日，與第三名之間的勝差被拉大到本季最大差距的6.5場。到9月15日只剩下9場賽事，與第三名的廣島鯉魚隊還有4.5場勝差，眼見晉級季後賽已經希望渺茫，他們卻在最後9戰打出8勝1敗，包括以6連勝結束例行賽，因而硬生生從廣島隊手中搶下最後一張季後賽門票。

這一來一往、一起一落也造成了兩隊監督，阪神虎的矢野燿大以及廣島的緒方孝市，無論是評價或是命運產生了截然不同的結果。

雖然原本就有媒體推測緒方孝市在失掉冠軍之後季後就有可能被摘下烏紗帽，被阪神逆轉超越非直接原因，不過最後掉入B級、連季後賽門票都沒有拿到，多少更加確定了這項人事更動。緒方孝市過去幾年帶領廣島完成3連霸，是廣島隊史第一人，卻只能黯然下台，反映了職棒世界的殘酷與無情！

反觀矢野燿大，第一年帶兵就將去年墊底的阪神帶進季後賽，加上勝率超越5成，是阪神隊史相隔37年再度有新人監督達成這項成就。過去幾年的阪神監督，包括：真弓明信、和田豐、金本知憲第一年都是B級坐收；即使是拿過聯盟優勝的星野仙一、岡田彰布兩名監督，第一年帶兵都只有第四名。矢野燿大除了成績令人刮目相看之外，捕手出身的戰略思考，以及逆轉衝進季後賽這段時間的調兵遣將功力，更是讓他聲望大漲。

阪神監督矢野燿大生涯第一季帶兵就繳出亮眼的成績單。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

矢野燿大去年底從金本知憲手中接下兵符，與阪神簽下3年合約，無論今天的比賽結果以及季後賽成敗，一整季的表現相信已經足以讓阪神球團以及球迷給予高度肯定。反觀橫濱DeNA監督拉米瑞茲（Alex Ramirez）執教4年3度打進季後賽，不過調度多次引起質疑，有機會爭冠卻在重要關頭不敵巨人，CS季後賽首戰也搞掉領先6分的優勢，今年戰績甚至是近年最佳的第二名，球團卻遲遲未公佈續約消息，明年是否留任仍有變數。

阪神能在球季尾聲逆勢上揚，除了矢野的調度功力奏效之外，傳奇游擊手鳥谷敬即將離隊，王牌洋投Randy Messenger宣布引退；另外被診斷腦腫瘤後經過治療和手術後又回到球場的橫田慎太郎也決定告別球場，「為夥伴們延續最後一戰而拚」也被視為是阪神上下團結一心，士氣大幅上揚的主因。

鳥谷敬的連續出賽1939場紀錄在去年中斷，本季是他生涯第16個球季，球季結束後即將退休，隊友當然希望他帶著榮耀離開球場。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

阪神虎昨天原本在九局上靠著老將福留孝介在兩出局之後的全壘打追平，一度再度演出起死回生大驚奇，但在九局下挨了乙坂智的再見2分彈，中止了例行賽一路以來的7連勝，不過不到最後絕不放棄的精神無疑讓今年季後賽變得更好看更刺激。

猛虎軍團曾經在2014年季後賽第二輪以4連勝橫掃當時有1勝優勢在手的巨人隊，一路殺進總冠軍賽，今年他們還能重演「下剋上」的劇情嗎？7日的最終決戰，將由阪神左投高橋遙人與橫濱DeNA隊平良拳太郎，兩名年輕投手正面交鋒。洋聯部分，軟銀推出潛水艇投手高橋礼對上樂天老將岸孝之，是12強日本隊投手對決。