中職／史上第2次全壘打破5百 猿隊165轟隊史新高

2019-10-06 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



本季桃猿全隊轟出165發全壘打，其中朱育賢一人就包辦30發。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中職240場球季賽結束，各隊全壘打產量也出爐，聯盟今年一共出現514轟，成為史上第二次單季超過500轟的球季；Lamigo桃猿隊在最後兩戰出現八支全壘打，以165轟改寫隊史紀錄，各隊投手成為箭靶，再度成為打高投低的一季。

中職最瘋狂的全壘打年仍是2016年，全聯盟一共出現603轟，四隊產量都破百也是史上頭一遭，分別是中信兄弟隊169轟、猿隊158轟、統一獅隊145轟、富邦悍將隊131轟，全部寫下隊史最佳紀錄。

這個全壘打滿天飛的球季結束後，前年降為494轟，去年再降到399轟，但今年又超過500大關，除了猿隊165轟是史上單隊單季第二多，兄弟也有148轟，接著是悍將隊102轟、獅隊99轟，差點創下第二次四隊全部破百紀錄。

中職開打30年，全壘打總數已達9825支，光是最近五個球季就有2439支，占了歷年產量1/4，預料明年上半季就可達到第10000轟里程碑。

今年9名球員達到20轟追平聯盟單季紀錄，猿隊四人20轟（朱育賢30轟、林泓育26轟、陳俊秀22轟、林立20轟）寫下單隊新高，但全聯盟也有15名投手挨轟達二位數，猿隊王溢正、悍將隊伍鐸被打22支並列最慘。

中職過去單季挨轟最多是2016年義大犀牛隊159支，獅隊今年被打了158支是史上第二慘，改寫16年155支隊史紀錄。