中職／「例行賽真的結束了」 彭政閔把舞台留給學弟

2019-10-05 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊「恰恰」彭政閔生涯最後一場例行賽，擔任先發第6棒、指定打擊，對戰Lamigo桃猿隊2打數沒有安打提前退場，把舞台留給學弟，被換下場的那刻，彭政閔感觸湧上心頭，「感覺到例行賽的最後一戰真的結束了。」

彭政閔今天先發上陣，生涯1800場例行賽達陣，成為中職繼張泰山後的第2人，他說：「今天本來就是設定上去打個幾次，保持球感，備戰總冠軍賽。」

彭政閔打完兩打席，沒有敲出安打，第6局就退場由林明杰代打，彭政閔透露，原本還要再打一次，「我在準備的時候，看到後面很多學弟在揮棒，我就問教練，如果我換掉會換誰，教練說換明杰他們，這些這兩天才上來的，我就想說，讓他們去表現一下。」

彭政閔指出，這些年輕球員可能今年在一軍出賽的機會不多，如果沒有跟著一起打總冠軍賽，今年一軍球季也就結束了，「本來教練有問我要不要再打一次，我想說沒關係，就讓他們打。」

比起上周自己的引退賽，彭政閔坦言，這一戰沒有那天那麼「有感覺」，但被換下場的那刻，仍很有感觸，「是有感受到，例行賽真的結束了，總冠軍賽打完就沒有了。」

彭政閔表示：「自己滿慶幸今天還有機會上去比賽，不管是因為這是Lamigo的最後一場例行賽，或是自己的最後一場，滿開心自己今天有參與。」

19年生涯例行賽畫下句點，彭政閔樹立許多後輩難超越的紀錄，但他想挑戰生涯200轟的目標，確定留下遺憾，生涯以192轟收尾，彭政閔笑說：「就算了，沒關係。」

今天彭政閔的第一打席，擊出左外野方向的強勁飛球，在全壘打牆前被接殺，賽後他也嘆「可惜」，但笑說：「就算今天打了4支全壘打也沒用，只是想去上維持手感。」