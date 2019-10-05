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中職／猿最終例行賽不敵兄弟 彭政閔2支0告別

2019-10-05 22:27聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟彭政閔。聯合報系記者余承翰／攝影
中信兄弟彭政閔。聯合報系記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿隊的最後一場例行賽，中信兄弟隊沒有手下留情，「恰恰」彭政閔生涯例行賽最終戰2打數沒有安打，但隊友單場敲3轟，包括陳子豪生涯第3支滿貫砲，終場以14：5擊敗猿隊。

本季中職的例行賽最後一戰，19510名球迷湧入桃園球場，同時向Lamigo桃猿隊和中職「人氣王」彭政閔說再見。彭政閔今天擔任兄弟先發第6棒、指定打擊，2打數沒有安打提前退場，生涯最後一季打擊率3成02。

彭政閔生涯19年，以1800場出賽收尾，史上僅次於張泰山的1863場，揮出2044支安打也排歷來第2，累積1090得分、953次四壞球保送則都是史上第一，敲出192發全壘打、1096分打點排史上第3。

兄弟先發洋投紐維拉今天先發5局失2分，確定無法動搖富邦悍將隊羅力的防禦率王的寶座，兄弟打線則在最終戰頻頻開砲。

捕手高宇杰在5局上轟出左外野方向的2分全壘打，生涯首轟出爐，6局上張志豪掃出3分砲，單季26轟寫個人生涯新高，陳子豪再補上一發滿貫全壘打，是他生涯第3發滿貫砲、本季第19轟，幫兄弟進帳9分大局，奠定勝基，也拿下單場MVP。

至於猿隊朱育賢今天在6局下也敲一發右外野陽春全壘打，個人連兩戰開轟，本季累積30轟，成為繼林智勝（2009、2015年）及王柏融（2017年）後，隊史第3位、第4次出現單季30轟打者，拿下生涯首座全壘打王無懸念，還抱回安打王。

【中央社桃園5日電】

中華職棒今天在桃園棒球場進行例行賽最終戰，同時也是彭政閔生涯最後一場例行賽，中信兄弟以14比5擊退Lamigo桃猿，賽後桃猿全體隊職員都站在場中，向19510名觀眾致意。

雖然桃猿1局下就靠著藍寅倫、朱育賢接連敲安打，攻下1分；不過5局上中信兄弟高宇杰敲出2分全壘打，超前比數，也是他生涯首轟。

桃猿5局下靠著張閔勛、劉時豪及鍾承祐連續安打，追平比數；不過兄弟6局上攻下大局，打了12個人次，包含張志豪的3分砲與陳子豪的滿貫砲在內，灌進9分，取得11比2領先。

桃猿的朱育賢6局下敲出本季第30轟，7局下劉時豪敲1打點二壘安打，鍾承祐、葉竹軒也敲安打，再得1分；不過8局上兄弟也攻3分，終場兄弟以14比5擊退桃猿，單場MVP由包辦5分打點的陳子豪獲得。

彭政閔今天達成生涯第1800場出賽，也是生涯例行賽最終戰，2打數沒有敲安打，6局下由林明杰代打。彭政閔賽後表示，「本來就設定打幾次，維持打總冠軍賽的手感就好，第6局本來要上去打，但看到學弟（林明杰）在旁邊揮棒，今天才上來，就讓他們去表現。」

雖然還有總冠軍賽要打，不過彭政閔說：「換下來後有感受到，真的是最後一場例行賽，已經結束了，也慶幸今天有上去比，不論是Lamigo最後一場、還是自己的最後一場，很開心都有參與到。」

由於明年Lamigo桃猿就要將球隊轉手給日本樂天集團，此戰為最後一場例行賽，還特別販賣最終戰紀念球，雖然今天是補班日，仍吸引19510名觀眾進場。

賽後桃猿全體教練、球員站在場中，與Lamigo董事長劉保佑、領隊劉玠廷、副領隊浦韋青擊掌，並一起與觀眾敬禮，全場球迷大喊：「Lamigo加油！」兄弟球員也在一旁為桃猿鼓掌。

彭政閔
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

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