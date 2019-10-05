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中職／生涯1800場出賽收尾 彭政閔：會好好珍惜

2019-10-05 19:00聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟彭政閔。 報系資料照
中信兄弟彭政閔。 報系資料照
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中信兄弟隊「恰恰」彭政閔生涯最後一場例行賽，今天作客桃園球場對戰Lamigo桃猿隊，被排為先發第6棒、指定打擊，19年生涯累積1800場出賽，成為中職史上第2人。

自己的生涯例行賽最終戰，剛好也碰上Lamigo桃猿隊轉賣前的最後一場例行賽，彭政閔提到，自己很榮幸能參與這場比賽，「我會好好珍惜這場比賽，照著這19年的想法去打。」

生涯以1800場出賽收尾，彭政閔的出賽數排名史上第2，僅次於「森林王子」張泰山的1863場，他提到：「我也不算是（出賽）最多的，就算是人生累積。」

彭政閔用19年達成1800場出賽，接下來至少3年都沒有球員追得上，但彭政閔笑說：「之前我看阿部（阿部慎之助）引退，他一樣是19年，打了兩千兩百多場（2282場），我想說，我怎麼差那麼多場？」

彭政閔也提到，自己和張泰山都曾經歷過單季90場及100場的比賽（目前單季120場），接下來中職比賽場次也有可能越來越多，或許以後有人可以更快達成。

當然，若不是因為2005年的「變電箱事件」，彭政閔生涯出賽數也許就能超越張泰山排上第一，對此「恰恰」笑說，那次事件影響的不只是出賽，很多紀錄都有可能完成，「這些都是人生的歷練。」

彭政閔張泰山中職
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