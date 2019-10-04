中職／猿隊7轟贏球年度第一 確定猿象爭霸

2019-10-04 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿林泓育單場雙響砲。記者余承翰／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊倒數第2場例行賽，今天在主場對戰中信兄弟隊，「小胖」林泓育生涯第2次單場3響砲，帶動猿隊單場7轟猛攻，終場以15：4擊敗中信兄弟，也讓富邦悍將隊無緣季後賽，總冠軍賽確定由猿隊與中信兄弟爭冠，而猿隊因年度勝率第一，將有4場主場優勢。

猿隊在1局下就棒打兄弟先發投手廖乙忠，林立、林泓育各敲1發陽春全壘打，幫球隊打下2：0領先。兄弟在3局上追回1分，但3局下詹智堯、藍寅倫、陳俊秀接連安打多添分數，林泓育高飛犧牲打再送回1分，猿隊4：1領先。

猿隊在4局下繼續開砲，面對兄弟第2任投手赫猛，林承飛轟出2分全壘打，林立補上二壘打追加分數，林泓育接著轟出左外野3分全壘打，是他單場第2轟，將比數拉開為10：1。

6局下林泓育在2出局後上場，再從吳哲源手中轟出左外野2分全壘打，連兩打席開轟、連3打數全壘打，生涯繼2015年8月25日後再次演出單場3響砲，成為繼奧力偉、陳金鋒、陳子豪之後，史上第4位生涯兩度締造三響砲的球員。

替補上場的葉竹軒跟進林泓育，「背靠背」補上一發全壘打，是他生涯第9轟，繼2012年9月12日後，相隔2578天再開轟。

猿隊單場敲7轟是隊史第2次（隊史單場紀錄8轟），而猿隊隊史共3次締造單場至少7轟、10次演出單場至少5轟，都是中職紀錄。

猿隊在7局下又添1分，將比數拉開為15：1。兄弟在8局上展開反撲，潘志芳、王威晨連續安打送回1分，2出局二壘有人時，彭政閔代打上場，全場球迷不分敵我起身歡呼，彭政閔從王躍霖手中揮出左外野安打追加1分，再靠蘇緯達的二壘打從一壘奔回本壘攻下分數，兄弟追成4：15，但沒能改變戰局。

猿隊洋投李茲先發7局僅失1分，被敲出5支安打，送出7次三振，僅失1分，拿下本季第16勝，也是聯盟勝投王。