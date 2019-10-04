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12強賽／劉致榮表現太吸睛 洪一中列入觀察名單

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12強賽／劉致榮表現太吸睛 洪一中列入觀察名單

2019-10-04 18:06聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

文化大學劉致榮。記者葉姵妤／攝影
文化大學劉致榮。記者葉姵妤／攝影
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文化大學劉致榮在昨天落幕的梅花旗大學棒球錦標賽大放異彩，能轟又能飆出158公里速球的搶眼表現，不僅讓他被列入亞錦賽中華隊名單，甚至成為12強賽總教練洪一中的觀察名單之一。

劉致榮過去是鶯歌工商當家游擊手，球速也能飆破145公里，但他升上大學後，前兩年都以野手身分出賽，直到今年梅花旗才首度登板，最快球速飆到158公里，打破國內業餘及中職球員的最快球速紀錄，技驚四座。

昨天梅花旗冠軍戰，他先以二壘手身分出賽，前3打席都揮出安打，包括一發右外野陽春砲，還跑出一次盜壘成功，8局下登板後援，連續三振5名打者，沒有失分，最快球速157公里，替球隊奪下冠軍，他還一舉抱回打擊、打點、全壘打獎及最有價值球員。

消息傳進洪一中的耳裡，他也對這號人物充滿好奇。洪總透露，自己過去並不知道劉致榮這名選手，但聽到他左右開弓都能敲全壘打，最快球速還能投到158公里，能投、能打、能守、能跑還有臉蛋，直誇他是「五拍子」好手，也認為他應該在國內「留不住了」。

劉致榮接下來將參與亞錦賽，洪總直言，若他有好的表現，也不排除有參與12強賽的機會，「大名單都還可以改，我們沒有什麼成見，只要是好的選手都有可能被納入。」

球速劉致榮梅花旗
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