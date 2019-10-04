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日職／松坂大輔離開中日龍 尋找新東家續打拚

2019-10-04 14:16中央社 東京4日綜合外電報導

松坂大輔離開中日龍。 美聯社
松坂大輔離開中日龍。 美聯社
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日職中日龍隊39歲投手松坂大輔，向球團表明本季結束後離隊獲得同意，雖暫不清楚離隊主因，但他與球團協商約一個月後主動提出離隊，接下來可能以自由契約選手找尋下支球隊。

松坂大輔離開中日也引發台灣球迷對他會否轉戰中華職棒的想像，但日本媒體到目前為止尚無相關消息。

日本朝日新聞報導，松坂今天在名古屋市的名古屋球場，向中日隊球團代表加藤宏幸提出離隊並獲同意。

松坂雖然離開中日隊，仍希望繼續打球，將尋找下一支球隊。

報導指出，松坂9月1日與加藤就下季的賓主關係協商，並表達有意續投；球團方面雖然9月27日表達願續約，但松坂並未答覆。

中日隊球團相關人士說，當初協助松坂進入中日隊的前監督森繁和本月1日離隊，有可能影響松坂做出離隊的決定。

日本報知體育報導，松坂無意退休，未來可能會以自由契約選手尋找落腳球隊。

日本中日體育報導，加藤與松坂會談結束後說，松坂表示經過多方考量才決定離隊，「我們這邊則表示了解他的立場」。

加藤說，松坂3日電話告知有意離隊，球團在今天雙方面對面會談後正式同意。

加藤說，他向松坂感謝在中日隊的兩年時光，像松坂這樣的超級球星能在中日隊打兩年，對年輕球員帶來很深遠的影響。

松坂在本季季前春訓受傷，明星賽後才升一軍，僅登板主投兩場比賽，戰績0勝1敗，並在7月28日下放二軍至例行賽結束。

松坂9月1日跟加藤會談時，表明還想繼續投球的想法；9月27日雙方二度會談，中日隊表明下季願與松坂續約，並告知大約的年薪，但松坂並未答覆，就在中日隊等待答覆時，松坂主動表明離隊。

日本讀賣新聞報導，松坂去年透過入隊測試從軟銀轉戰中日，上一季戰績6勝4敗，也拿下中央聯盟「東山再起獎」；不過今年球季因傷所苦，帳面成績0勝1敗、防禦率16.88。

松坂大輔中日龍中華職棒
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