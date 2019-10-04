城市科大加入開箱挑戰 曹竣崵、傅姿伶軋一角

2019-10-04 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



台北城市科大加入開箱挑戰，民生學院師生就將八個系的設備排滿操場。圖／台北城市科技大學提供 分享 facebook 近來全球風靡開箱照，警消單位將器材一字排開擺在地上拍照，讓外界一窺工作幕後，這股風潮也吹進不同產業甚至學界，台北城市科技大學民生學院師生就將八個系的設備展示在操場上，前職棒球星曹竣崵、女籃冠軍教練傅姿伶等名師也在真人開箱之列。

城市科大挑戰全台佔地面積最大的開箱文，民生學院休閒、觀光、旅館學程、餐管、烘焙學程、妝管、演藝與流行音樂學程等八系通力合作，10月3日動用上百人力，將各系專業設備一一搬到操場，再按動線排列整齊、躺定拍照，開箱文放上社群網站，網友都說「太狂了」。

休閒系除了扛出陸域、水域裝備，袋棍球、棒球、籃球等用具也一應俱全，多次受邀為國家隊教練團的高爾夫球名師曾秀鳳、前職棒球星曹竣崵、女籃冠軍教練傅姿伶等名師，也在照片中軋一角。

城市科大民生學院院長蕭靜雅表示，透過照片不只讓社會一探生活裡食衣住行育樂的樣貌，也讓學生能對未來工作專業領域有更深了解。

休閒系學生李承栩表示，透過這次活動才體悟團隊合作的重要，尤其系上師生感情好，像快樂的大家庭，合作無間完成了全台最厲害的開箱文，讓他感動也好驕傲。

妝管系大一學生更從早上開始化妝，針對新娘禮服或晚宴禮服設計不同的妝容與造型，大一的朱庭萱從早上六時開始準備，直到拍完花了7 小時，讓她對大學多采多姿的生活留下難忘的回憶。

流行音樂學程大四生邵同學說，為了拍開箱，同學們從專業教室抬出鋼琴鍵盤、爵士鼓、麥克風、音箱及混音器等演唱會等級的設備，讓更多人了解流行音樂。