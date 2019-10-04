MLB／九局下險翻船 紅雀一分差勝勇士

2019-10-04 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅雀歐蘇納(右)打出超前分二壘安打。 路透 分享 facebook 國聯分區系列賽第一戰，紅雀隊兩度追平後，在九局上攻下四分取得領先，九局下差點翻船，被勇士隊敲出兩轟，但紅雀最終仍以7：6擊敗勇士隊，拿下季後賽第一勝。

勇士隊一局下在兩保送、一安打後攻占滿壘，並靠著唐納森（Josh Donaldson）的滾地球造成失誤，拿下全場第一分，紅雀隊則在五局上由佛勒（Dexter Fowler）在三壘有人時的滾地推進，敲回一分追平。

勇士在六局下再度攻占滿壘，兩出局後史旺森（Dansby Swanson）敲出的滾地球讓三壘手只能勉強用身體擋下，記為安打，球彈開後游擊手接到傳往二壘出現失誤，讓勇士一口氣攻下兩分。

紅雀在八局上追平，高史密特（Paul Goldschmidt）先敲出陽春砲，兩出局後迪隆（Paul DeJong）、王寇頓（Kolten Wong）、卡本特（Matt Carpenter）連敲三安再添一分，王寇頓闖本壘時出局，無緣超前。

起死回生的紅雀在九局上攻下四分大局，一出局後靠著兩支安打、一次保送形成滿壘，歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出左外野二壘安打，帶有兩分打點，王寇頓在兩出局、滿壘時再敲出右外野二壘安打，再添兩分。

勇士隊在九局下敲出兩轟，分別是亞古納（Ronald Acuna Jr.）的兩分砲、弗里曼（Freddie Freeman）陽春砲，追到一分差，但仍功敗垂成。