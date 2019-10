MLB／九局下險翻船 紅雀一分差勝勇士

紅雀歐蘇納(右)打出超前分二壘安打。 路透 分享 facebook 國聯分區系列賽第一戰,紅雀隊兩度追平後,在九局上攻下四分取得領先,九局下差點翻船,被勇士隊敲出兩轟,但紅雀最終仍以7:6擊敗勇士隊,拿下季後賽第一勝。

勇士隊一局下在兩保送、一安打後攻占滿壘,並靠著唐納森(Josh Donaldson)的滾地球造成失誤,拿下全場第一分,紅雀隊則在五局上由佛勒(Dexter Fowler)在三壘有人時的滾地推進,敲回一分追平。

勇士在六局下再度攻占滿壘,兩出局後史旺森(Dansby Swanson)敲出的滾地球讓三壘手只能勉強用身體擋下,記為安打,球彈開後游擊手接到傳往二壘出現失誤,讓勇士一口氣攻下兩分。

紅雀在八局上追平,高史密特(Paul Goldschmidt)先敲出陽春砲,兩出局後迪隆(Paul DeJong)、王寇頓(Kolten Wong)、卡本特(Matt Carpenter)連敲三安再添一分,王寇頓闖本壘時出局,無緣超前。

起死回生的紅雀在九局上攻下四分大局,一出局後靠著兩支安打、一次保送形成滿壘,歐蘇納(Marcell Ozuna)敲出左外野二壘安打,帶有兩分打點,王寇頓在兩出局、滿壘時再敲出右外野二壘安打,再添兩分。

勇士隊在九局下敲出兩轟,分別是亞古納(Ronald Acuna Jr.)的兩分砲、弗里曼(Freddie Freeman)陽春砲,追到一分差,但仍功敗垂成。

