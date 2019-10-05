彭政閔對決Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

10月，棒球季進入尾聲。上個月是球季最令人感傷的月份，一部份球迷們因為自家支持球隊無法打入季後賽感到傷心難過，另一批則是對於聯盟中一代名將，於此刻做出最後的道別感到不捨。

彭政閔踏上爭奪最後總冠軍之路，將是近年來最具有話題與可看性的冠軍賽！ 報系資料照 分享 facebook

美國大聯盟近日就有不少球員，即將在2019季後高掛球鞋，例如：洋基名投沙巴西亞(CC Sabathia)。水手王赫南德茲(Felix Hernandez)雖仍不願言退，可是隨著自身傷痛與水手高層換血政策，其未來續留西雅圖機會幾乎微乎其微。特別在近日水手隊主場最後一次退場時，King Felix贏得了全場球迷滿堂喝彩，原因就是為了感謝這位一代名將對水手隊所做出的貢獻。赫南德茲退場時蒼涼背影，堪稱是水手隊史中最經典且催淚畫面之一。

放眼亞洲，讀賣巨人一代名捕阿部慎之助日前也宣告引退，結束輝煌職業球員生涯，另外在上周末，「中職先生」彭政閔也在滿滿祝福聲，完成了引退賽，且隨著中信兄弟拿下中職30年下半球季冠軍後，球迷仍可見到彭政閔踏上爭奪最後總冠軍之路，使得今年中職總冠軍賽，將是近年來最具有話題與可看性的冠軍賽！

屬於二代象世代的彭政閔手上不缺冠軍戒指，可是距離上一次恰恰嚐到冠軍滋味，已是2010年往事。當年還是處於黑象事件陰影，卻能異軍突起贏得總冠軍，恰恰功不可沒。彭政閔硬是扛起兄弟精神傳承任務，且在往後樹立不少典範，受人景仰。

兄弟自2014年起連續四年在總冠軍賽爭冠失利，「四連亞」一直是象迷心中的最痛。 報系資料照 分享 facebook

可惜的是，黃衫軍自此後卻沒能再享受封王榮耀，這對身為球隊老大哥的彭政閔來說，幫助球隊奪冠才是最終目標。因此當他兩年前看著桃猿在自家主場拋下封王綵帶時，彭政閔曾勉勵自家球員說：「這就是總冠軍的感覺，下一次換我們這樣好不好？」今年就是恰恰享受總冠軍感覺最後一次的機會。

Lamigo桃猿隊近年來在中職所建造起的霸業，與掀起的猿式球風，堪稱是2010年代中職最吸睛且最具有人氣的球隊，可惜受到大環境的影響，Lamigo球團最終轉售給來自日本的樂天集團，因此以「Lamigo」為名的職棒球隊，即將在本季總冠軍賽後正式走入歷史。如此指標性球隊卻必須仰賴外資才得以永續經營，道出了在台灣經營球團的艱難與困境，也令人在這秋雨時分感到特別鼻酸。如此一來，2019年是Lamigo唯一且最後一次能夠完成隊史三連霸的球季，也加重了這次台灣大賽的可看性。

桃猿隊轉賣日商樂天集團，今年將是他們以Lamigo之名最後一次爭冠，圖為劉玠廷(左)揮手告別職棒經營。 報系資料照 分享 facebook

2019年，職棒30年的總冠軍賽，如果是彭政閔與Lamigo最後一次奪冠的機會，那將會是一場別具意義的總冠軍爭奪戰，也是棒球迷絕對不可錯過的盛事，因為不管結局如何，這場經典對決都將會名留青史，也會為中職30年劃下一個不凡的句點。