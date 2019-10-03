中職／自評不可思議的一年 林益全第4座打點王近了

2019-10-03 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



富邦悍將隊本季最後一戰，「神全」林益全在新莊球場展現打擊效率，對統一獅之戰三次打數揮出兩支安打，獲得三次保送，最重要的一擊是首局轟出滿貫砲，本季打點增至108分，生涯第四座打點王機會愈來愈大。

中職史上最多次打點王是張泰山四次（1999、2004、2012、2013年），林益全只差一次追平（2009、2014、2015年），他說：「今年已經盡力完成打點成績，接下來就交給老天爺了。」

中職本季只剩明、後天桃園球場中信兄弟、Lamigo桃猿隊之戰，朱育賢目前排名第二，落後林益全六分，最後兩戰必須打進七分，才能奪下生涯首座打點王，如果成績相同，林益全因為打席較少，依中職規章將會勝出。

林益全本季出賽117場，全聯盟排名第二，目前只落後120戰全勤的蘇智傑，繳出打擊率3成25、全壘打27支、打點108分的佳績，他說：「這是不可思議的一年，給自己及格的分數，希望明年能夠繼續維持。」

林益全今天首局砲轟獅隊第二任投手陳育軒，他說：「當時滿壘，投手沒有閃躲空間，攻擊欲望比較積極。」