親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

疑天然氣員工更換管線不慎 北市民宅氣爆2人傷

運動筆記【關於跑步】男人會背叛你，但跑步不會破二--原來是個錯
健行筆記山與海的相遇。太平洋擁抱夏末最美日出秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨
NBA今日最佳好球- Chris Clemons (10月1日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月1日)

中職／自評不可思議的一年 林益全第4座打點王近了

2019-10-03 23:10聯合報 記者藍宗標╱即時報導

富邦悍將隊本季最後一戰，「神全」林益全在新莊球場展現打擊效率，對統一獅之戰三次打數揮出兩支安打，獲得三次保送，最重要的一擊是首局轟出滿貫砲，本季打點增至108分，生涯第四座打點王機會愈來愈大。

中職史上最多次打點王是張泰山四次（1999、2004、2012、2013年），林益全只差一次追平（2009、2014、2015年），他說：「今年已經盡力完成打點成績，接下來就交給老天爺了。」

中職本季只剩明、後天桃園球場中信兄弟、Lamigo桃猿隊之戰，朱育賢目前排名第二，落後林益全六分，最後兩戰必須打進七分，才能奪下生涯首座打點王，如果成績相同，林益全因為打席較少，依中職規章將會勝出。

林益全本季出賽117場，全聯盟排名第二，目前只落後120戰全勤的蘇智傑，繳出打擊率3成25、全壘打27支、打點108分的佳績，他說：「這是不可思議的一年，給自己及格的分數，希望明年能夠繼續維持。」

林益全今天首局砲轟獅隊第二任投手陳育軒，他說：「當時滿壘，投手沒有閃躲空間，攻擊欲望比較積極。」

林益全本季27轟追平獅隊蘇智傑，並列全聯盟第二，朱育賢仍以28轟領先，有機會奪下生涯首座全壘打王，最後兩戰的威脅是詹子賢、林智勝，還落後他兩轟。

林益全本季108分打點暫居第一，有機會奪下生涯第四座打點王。記者林伯東／攝影
林益全本季108分打點暫居第一，有機會奪下生涯第四座打點王。記者林伯東／攝影
分享

林益全中職朱育賢
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

中職／蘇智傑打首棒拚全壘打王 想打兩大國際賽

2019-10-03 18:26

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

2019-10-03 19:31

中職／獅隊連3戰至少失17分 隊史首次單季70敗

2019-10-03 22:11

棒球／加強不足之處「挑眉哥」羅暐捷休季再進化

2019-10-03 19:08

棒球／U18爆紅後想低調 余謙想先投出成績

2019-10-03 17:52

中職／潘威倫本季最慘一戰 林益全滿貫砲拚打點王

2019-10-03 20:10

日職／令和怪物佐佐木朗希 宣布投入選秀

2019-10-03 10:20

中職／1200場游擊出賽 王勝偉開轟改寫個人紀錄

2019-10-03 04:01

12強／3小象入選 洪總：他們是兄弟封王關鍵

2019-10-03 01:20

中職／兄弟勝猿隊 悍將保季後賽生機

2019-10-03 01:02

中職／賽前打擊率領先萬分之3 林立驚險甩開陳俊秀

2019-10-02 23:07

中職／李振昌守成 中信兄弟5:3勝桃猿

2019-10-02 22:42

中職／蘇緯達關鍵安屠猿 悍將季後賽仍未絕望

2019-10-02 22:23

中職／獅隊全力避免70敗 最後一戰交給潘威倫

2019-10-02 18:56

中職／彭政閔封王後先休息 周思齊先發上陣

2019-10-02 17:59

中職／兄弟下半季封王 洪一中點名這3人是關鍵

2019-10-02 17:29

日職／火腿慰留成功 栗山英樹新季續掌兵符

2019-10-02 10:42

中職／總冠軍賽劇碼可期 恰恰第5冠對決猿3連霸

2019-10-02 09:44

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

中職／兄弟傷兵少 伯納：下半季封王關鍵之一

2019-10-02 03:37

中職／鄭凱文頻繁出賽65場 拿到季冠軍很值得

2019-10-01 23:41

日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

2019-10-01 07:00

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00
看更多

熱門文章

NBA／身高得如實申報 獨行俠公佈天龍地虎實測

2019-10-03 14:05

日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

2019-10-03 16:18

MLB／4轟搞定外卡賽勝利 光芒淘汰運動家

2019-10-03 11:29

MLB／反正不說也知道 太空人亮牌前三戰先發

2019-10-03 07:47

NBA／訓練營演爆扣 威廉森嚇到隊友

2019-10-03 12:24

MLB／不是克蕭也不是柳胖 道奇首戰推布勒先發

2019-10-03 07:03

NBA／與歐尼爾打賭輸了 班霸頂平頭現身訓練營

2019-10-03 15:01

NBA／自曝傳訊息給伊古達拉 柯瑞：很想念你

2019-10-03 17:10

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-03 11:29

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

NBA／穿走厄文綠衫軍背號 康特趁機調侃對方

2019-10-03 12:35

NBA／提前備戰賽季 勇士格林吃「季後賽特餐」

2019-10-03 14:34

中職／兄弟勝猿隊 悍將保季後賽生機

2019-10-03 01:02

田徑世錦賽／陳奎儒110欄無緣決賽 奧運未達標

2019-10-03 01:38

NBA／火箭第2場熱身賽 衛少休兵、哈登照上

2019-10-03 08:16

日職／郭俊麟今天才知戰力外 整理行李兩周內返台

2019-10-03 19:20

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

2019-10-03 19:31

亞錦賽／中華隊6旅外2中職 劉致榮唯一大學生

2019-10-03 17:12

梅花旗／開轟又飆157公里 劉致榮狂拿4大獎

2019-10-03 18:05

NBA／巴特勒備戰新賽季 凌晨3點半起床訓練

2019-10-03 10:17

NBA／「面具俠」厄文歸隊訓練 熱身賽首戰確定缺席

2019-10-02 18:56

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

棒球／U18爆紅後想低調 余謙想先投出成績

2019-10-03 17:52

NBA／持續陷入交易傳聞 亞當斯承認受到影響

2019-10-03 11:57

12強／3小象入選 洪總：他們是兄弟封王關鍵

2019-10-03 01:20

NBA／蘋果進軍自製戲劇市場 找KD當合作對象

2019-10-03 15:10

田徑世錦賽／陳奎儒無緣決賽 21歲美將意外摘金

2019-10-03 07:20

中職／潘威倫本季最慘一戰 林益全滿貫砲拚打點王

2019-10-03 20:10

中職／1200場游擊出賽 王勝偉開轟改寫個人紀錄

2019-10-03 04:01

NBA／巫師搶搭八村壘熱潮 打造日文相關內容

2019-10-03 15:30

羽球／協助戴后拚奧運 賴建誠請辭國家隊教頭

2019-10-03 16:36

日職／令和怪物佐佐木朗希 宣布投入選秀

2019-10-03 10:20

亞錦賽／近年成業餘好手舞台 林瀚拚四朝元老

2019-10-03 11:00

NBA／尼克鐵粉報到 名導演撒百萬收紀念品

2019-10-03 09:09

MLB／闖過外卡割喉戰 國民將挑戰道奇

2019-10-03 01:22

田徑世錦賽／比同齡柏特快 萊爾斯：我的時代

2019-10-03 01:28

MLB／張育成回想生涯首轟 想起父親差點落淚

2019-10-03 15:44

高球／比中指代價大 韓國前冠軍遭禁賽3年

2019-10-03 13:23

田徑世錦賽／200公尺摘金 英女將成隊史第一人

2019-10-03 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top