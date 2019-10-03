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棒球／加強不足之處「挑眉哥」羅暐捷休季再進化

2019-10-03 19:08聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

羅暐捷（右）與余謙出席渣打台北公益馬拉松記者會。記者毛琬婷／攝影
羅暐捷（右）與余謙出席渣打台北公益馬拉松記者會。記者毛琬婷／攝影
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今年選秀會被統一獅在第二輪選中的U18世界盃國手羅暐捷，加入職業賽場近一個月的時間自認適應得還不錯，接下來休季期羅暐捷表示要繼續加強不足之處，為新球季做準備。

羅暐捷在U18世界盃打出亮眼表現，除了場上表現受到矚目外，他在中華隊對上西班牙之戰對鏡頭做出「挑眉」的動作讓他瞬間爆紅，也被球迷封為「挑眉哥」。

結束國家隊任務後，羅暐捷上月13日向統一獅報到，先隨一軍練球後，在15日的二軍比賽中代打亮相，不過他吞下三振，球隊最終也以1：2落敗，對於自己職棒二軍初體驗，也讓羅暐捷直呼緊張，接下來也要繼續針對不足之處做加強。

「職棒球季有一百多場比賽，不像是業餘時比個七、八天後休息，自己也要準備好，讓身體有更高的強度去應付比賽。」能蹲捕手也能守外野的羅暐捷，進入職棒後會以捕手為主，「還沒有機會跟（高）志綱前輩請教。」

身為對上年紀最小的球員，羅暐捷坦言不敢跟球隊前輩開玩笑，就連爆紅的「挑眉」動作他也不好意思在學長面前重現，「我和年紀相仿的張偉聖、李丞齡比較好。」

這次與U18世界盃隊友余謙一起出席渣打台北公益馬拉松，也是羅暐捷首度出席這麼大型的記者會，「真的蠻緊張的。」他透露國小的時候有參加過一次路跑賽事，他笑說：「當時跑完12公里只覺得跑到快死掉。」

羅暐捷統一獅中華隊
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