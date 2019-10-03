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棒球／U18爆紅後想低調 余謙想先投出成績

2019-10-03 17:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

余謙（右）與天后蔡依林同台出席渣打台北公益馬拉松記者會。記者毛琬婷／攝影
余謙（右）與天后蔡依林同台出席渣打台北公益馬拉松記者會。記者毛琬婷／攝影
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上個月初中華青棒隊打下U18世界盃冠軍，擔任最終戰先發投手率隊成功抗美的投手余謙，加入開南大學展開新階段，為了避免過度投球，升上大學後教練將他定位在後援，但今年梅花旗球隊陷入落後，余謙也沒有登板機會，他也繼續以旅外為目標，至於去哪個國家則不設限。

余謙在冠軍賽扛起先發重責，先發6.2局，只被揮出兩支安打，飆出七次三振，讓對手一路掛零，幫助中華隊2：1獲勝，今天在渣打台北公益馬拉松賽前記者會上談到自己最終站掛帥先發，坦言賽前一晚自己緊張到睡不著，不過他靠著信仰穩定情緒，率隊奪下隊史第三座世青賽冠軍。

在U18世界盃繳出好表現，也讓余謙爆紅，除了親友爭相要簽名、合照外，就連他走在路上都會被人認出來，不過升上更高層級的成棒階段，余謙反倒希望自己低調一點，「自己是新生，也怕太多別人的眼光影響到自己，希望先把成績打出來再來享受這一切。」

原本余謙計畫投入今年中職選秀，最終作罷先去讀大學，對接下來規劃，他仍以旅外為優先，「現階段都有球探在接觸，都是家人在幫忙處理這一塊。」

雖然受到外界矚目，余謙並不感到壓力，「他們看中我，我就要拿出實力給他們看，目前暫不考慮國內職棒，以旅外為優先。」

今天記者會與天后蔡依林同台，余謙表示，既開心又緊張，「過去有聽過她的歌，真是太光榮了。」談到自己的路跑賽事經驗，余謙只在國中時期跑過一次，「跑完12公里後只覺得真的很喘。」

余謙
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

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