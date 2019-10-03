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中職／王勝偉1200場游擊出賽又開轟 兄弟勝桃猿

2019-10-03 04:01中央社 台北2日電

中職中信兄弟隊延續下半季封王氣勢，2日賽事中，王勝偉第1200場游擊守備出賽，為...
中職中信兄弟隊延續下半季封王氣勢，2日賽事中，王勝偉第1200場游擊守備出賽，為史上第一人，也敲出個人本季第11轟，率隊以5比3拿下近期2連勝。 （中信兄弟提供）
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中職中信兄弟隊延續下半季封王氣勢，今天與Lamigo桃猿隊交手，楊志龍6局優質先發，王勝偉1200場游擊守備出賽、史上第一人，今天敲出個人本季第11轟，率隊以5比3拿下近期2連勝。

中信兄弟隊今天作客桃園棒球場與Lamigo桃猿隊交手，兄弟隊先發投手楊志龍上一場先發出賽為9月26日，當時投不滿5局失掉8分（6分責失分），吞下敗投，休息約一週再扛先發，狀況調整得不錯。

楊志龍今天總計投6局僅被敲出4支安打，投出6次三振、3次保送，4局被林承飛敲出3分砲掉分，這發全壘打也是林承飛個人本季第13轟；兄弟拿下勝利、楊志龍睽違6個多月再拿下一軍勝投。

兄弟隊今天3局靠著2人出局後，靠著失誤、陳子豪安打先馳得點，桃猿隊林承飛4局敲出3分砲、超前比數，兄弟隊5局再起攻勢，王勝偉敲出個人本季第11轟，陽春砲幫助球隊追分，接著抓準桃猿隊投手群控球不穩，兄弟靠著接連保送，蘇緯達適時安打，一棒送回2分、超前比分。

兄弟隊潘志芳今天升上一軍，比賽後半段接替上場，8局敲出陽春砲，替球隊多添保險分，也是個人本季首轟。

兄弟隊張志豪今天沒有排在先發打序中，3局詹子賢提前退場、張志豪接替上場，為個人中職生涯第1000場出賽、史上第26人。

王勝偉今天先發打第9棒、守游擊，達成中職生涯第1200場游擊手守備出賽、持續推進中職紀錄，王勝偉過去單季最多全壘打為2018年10轟，今晚本季11轟出爐、刷新個人單季最多轟紀錄。

王勝偉中職
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