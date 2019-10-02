中職／蘇緯達關鍵安打屠猿 悍將拚季後賽仍未絕望

2019-10-02 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟隊今天在桃園球場對Lamigo桃猿隊之戰，五局上靠蘇緯達關鍵安打攻下超前分，先發投手楊志龍也繳出優質內容，終場5：3獲勝；猿隊年度勝率仍居榜首，富邦悍將隊只落後半場勝差、兄弟落後一場， 悍將挑戰季後賽仍未絕望。

悍將明天在新莊球場對決統一獅隊，一定要全力搶勝，只要輸球就遭淘汰，雙方分別推出包林傑、潘威倫登板先發。

兄弟今天三局上兩出局後，詹子賢靠猿隊左外野手朱育賢接球失誤上壘，陳子豪適時安打攻下全場第一分。

猿隊面對兄弟先發投手楊志龍，前三局無法破蛋，四局下林泓育觸身球、郭嚴文保送，林承飛轟出左外野三分砲，本季第13轟出爐，最近連三場出現全壘打，猿隊3：1超前。

兄弟五局上再展攻勢，王勝偉從猿隊洋投尼克斯的手中轟出左外野陽春砲，王威晨（盜壘失敗）、岳東華、陳子豪獲保送，蘇緯達關鍵安打攻下兩分打點，兄弟4：3再度領先，他在賽後獲選單場MVP。

王勝偉生涯第1200場比賽擔任游擊手，中職史上最多，單季11支全壘打寫下個人新高，張志豪也達成生涯第1000場出賽，成為史上第26人。

兄弟內野手潘志芳今天升上一軍，八局上從猿隊第五任投手吳丞哲的手中，轟出右外野陽春砲，這是他近三季首轟，也是生涯第二支全壘打。

楊志龍先發六局，被揮出四支安打、五次四死球（兩次觸身球）、失三分，奪下本季第二勝，這場勝投等了半年（3月29日首勝），終止三連敗。

尼克斯只投4.2局，被揮出五支安打、失四分，戰績掉到11勝9敗，最近八場出賽吞下四連敗，超過一個半月未勝。