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令和怪物佐佐木朗希 宣布投入日職選秀

2019-10-02 22:38中央社 東京2日專電

今年秋天日本職棒選秀最大焦點，就是飆出最快球速163公里的右投高中生佐佐木朗希。被稱為「令和怪物」的佐佐木朗希今天召開記者會，正式宣布投入日職選秀。

「日本體育報」報導，17歲、就讀大船渡高中3年級的佐佐木已填妥想進職棒的報名表，向岩手縣高校野球連盟（高中棒球聯盟）提出後，今天獲得日本高校野球連盟受理。

佐佐木今天在故鄉岩手縣大船渡市召開記者會，他表示，在打高中棒球的過程中，希望能到水準更高的地方持續打球，想成為給孩童帶來夢想與希望的選手。

他表示，目前不太有進大聯盟的想法，希望先在日本努力。12支球團不論進哪一支，他都會好好努力。

日本放送協會（NHK）報導，佐佐木說，希望能成為奪得所有頭銜的投手。此外，被記者問到2011年311東日本大地震的受災經驗是否影響他打棒球時，他表示，震災時獲得很多人支援，所以很想報答恩情。

佐佐木今年4月成為大船渡高中3年級學生，今年夏天，他在目標前進全國高校野球賽（甲子園賽）的岩手縣比賽時，飆出160公里球速，平大谷翔平（目前效力大聯盟天使隊）高中時期160公里球速紀錄。但教練為了防止他因疲勞而受傷，所以沒讓他打決賽，他所屬的球隊輸球，因此未能進軍甲子園。

佐佐木在U18世界盃青棒賽日本代表隊候補集訓的紅白戰時，飆出163公里速球，突破個人最快球速，也打破大谷翔平高中時期160公里球速紀錄，成為日本高中最速男。

今年8、9月在南韓舉行的U18世界盃青棒賽時，他身為日本代表隊選手參賽，但因右手指流血，只在比賽中登板1局就退場。

佐佐木朗希2001年11月3日生於岩手縣陸前高田市，身高190公分、體重86公斤，為右投右打。他從高田小學3年級開始打棒球，2011年311東日本大震災時人在災區，就讀大船渡高中2年級時，成為高中日本代表隊候補。

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