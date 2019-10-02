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圖／中職中信兄弟象領先桃猿

2019-10-02 20:57聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

中職晚上在桃園國際棒球場舉行，球賽目前進行到五局下，中信兄弟以4:3領先桃猿；桃猿打者林承飛四局下擊出三分打點全壘打，五局上中信兄弟王勝偉陽春砲後，中信兄弟蘇瑋打再擊出兩分打點安打，反倒超前。

桃猿打者林承飛三分全壘打。記者陳正興／攝影
桃猿打者林承飛三分全壘打。記者陳正興／攝影
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中信兄弟象打者王勝偉陽春全壘打。記者陳正興／攝影
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桃猿投手尼克斯。記者陳正興／攝影
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中信兄弟打者蘇瑋打帶有兩分打點安打。記者陳正興／攝影
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中信兄弟象投手楊志龍。記者陳正興／攝影
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中信兄弟象打者陳子豪擊出帶有一分打點安打。記者陳正興／攝影
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桃猿二壘手郭嚴文（左）封殺跑者後，將球傳向一壘，企圖雙殺。記者陳正興／攝影
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中信兄弟打者高宇杰用力揮棒，球棒應聲斷裂。記者陳正興／攝影
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桃猿打游擊手林承飛（左）刺殺盜壘的中信兄弟王威晨（右）。記者陳正興／攝影
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中信兄弟王勝偉中職
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