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MLB／20歲索托致勝一擊 國民總算贏割喉戰

2019-10-02 13:16聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

索托。 美聯社
索托。 美聯社
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八局下兩人出局、滿壘，20歲小將索托（Juan Soto）頂住壓力，揮出右外野安打，加上對手守備失誤相助，讓這一棒形成打下三分的逆轉致勝安，幫助國民在外卡戰4：3逆轉釀酒人，取得國聯分區系列賽門票，他成為史上第二年輕，在季後賽八局以後敲回追平或超前分的球員。

國民前七局打完還以1：3落後，八局下卻能突破釀酒人牛棚大將海德（Josh Hader），觸身球、安打和保送攻占滿壘，再憑著索托一棒上演逆轉秀，這是他們自1981年來，首度贏得割喉戰，之間歷經四次分區系列賽第五戰在主場被淘汰，前一次闖關成功已是蒙特婁博覽會時期。

索托成為贏球功臣，過去能在季後賽八局以後打下追平或超前分的，只有2003年的卡布雷拉（Miguel Cabrera），另外，他也是史上第七年輕，能在季後賽擁有單場兩分以上打點的球員。

索托的父親賽後直接衝進場，瘋狂抱住兒子，還在轉播單位進行訪問緊跟一旁；國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）說，「他一整年都表現這麼好，他熱愛當關鍵，今天這就是。」

今天之前，海德生涯還沒有在季後賽掉分，十局投球只被敲五支安打，還送出16次三振，今天卻一次吞下季後賽首敗和首次砸鍋。

國民釀酒人
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