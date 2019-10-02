日職／火腿慰留成功 栗山英樹新季續掌兵符

2019-10-02 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



栗山英樹。 報系資料照 分享 facebook 火腿球團慰留成功，原先想為戰績負責的監督栗山英樹，確定明年賽季繼續帶隊，也將是他連續第九年執掌火腿兵符，追平隊史紀錄。

今年火腿只取得65勝73敗5和，在太平洋聯盟落居第五，無緣挺進季後賽，栗山英樹不但親上火線向球迷、媒體致歉，也向高層表明願意請辭下台，不過遭到球團挽留。

球季結束後雙方立刻碰面詳談，今天日媒「Daily Sports」報導，栗山英樹已經決定續留，明年展開第九年執教，和王柏融維持師徒之緣。

過去火腿教頭最長任期是大澤啟二，在1972年至1984年寫下九年紀錄，如今即將被栗山英樹追平；大澤後來在1993年又短暫回鍋兩年，共帶兵11年也是隊史第一。

栗山英樹是在2012年接管火腿，五度率隊闖進季後賽，更在2016年奪得日本大賽冠軍，戰功不俗是他獲得球團續約的原因。

只是火腿在8月的戰績大崩盤，單月吞下20敗，和季後賽漸行漸遠，不過部分聲音認為栗山英樹是非戰之罪，在傷兵和洋將不符預期的拖累下，慘淡結束今年賽季。

身為陣中唯一洋打的王柏融，成為日媒點名的對象之一，88場出賽，2成55打擊率、三轟和35分打點，沒有供輸火腿預期的火力。