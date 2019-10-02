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中職／總冠軍賽劇碼可期 恰恰第5冠對決猿3連霸

2019-10-02 09:44聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

中信兄弟在台中洲際球場以8：3擊敗富邦悍將，奪得隊史第15座季冠軍。記者余承翰／...
中信兄弟在台中洲際球場以8：3擊敗富邦悍將，奪得隊史第15座季冠軍。記者余承翰／攝影
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中信兄弟昨晚在台中洲際棒球場以8：3擊敗富邦悍將，迎來下半季冠軍且拋下黃色彩帶，今天象猿在桃園補賽，如果桃猿獲勝，就可提前確定兄弟象與Lamigo桃猿逐鹿總冠軍賽的戲碼；一隊是要送給當家球星圓滿的生涯句點，另一隊是要在易主前尋求三連霸，中職30年的完結篇，意外演變成空前劇情。

昨晚封王戰敲出重要清壘長打的彭政閔，獲選為單場MVP，開心接受隊友的啤酒浴攻擊，在歷經周末引退賽的激情告別後，他昨天續以先發第六棒指定打擊出征，擊出唯一的安打便驗證「老將價值」。

在幫助中信兄弟納入隊史第15座季冠軍後，「恰恰」彭政閔有望帶著生涯第五座總冠軍光榮退役，他曾和「二代象」在2001年至2003年寫下三連霸，最近一次跟隨黃衫軍封王則是在2010年，以直落四擊敗興農牛。

彭政閔有望挑戰第一位戴著冠軍戒褪下戰袍的的中職球員，2016年是陳金鋒的引退季，但猿隊並未闖進總冠軍戰，去年季初統一獅劉芙豪宣布引退，統一獅在總冠軍賽不敵桃猿隊。

預期今年可能成真的中信兄弟和桃猿隊的總冠軍賽，勢必掀起一波新高潮，中信兄弟要拚「恰恰」球員生涯最後一冠，猿隊也想在轉手給樂天前完成三連霸拼圖，在兩大話題炒熱，票房肯定能開出紅盤。

雖然年度排名暫列第二的悍將悍將逆勢闖進季後賽的機率尚未歸零，但需要上演奇蹟，除了要指望象隊對猿隊的三場補賽得拿下2勝1和，自己對獅隊的補賽也得贏球，只是在夾縫中恐怕難有生存空間。

中信兄弟和猿隊的補賽勝負，將影響台灣大賽的主場優勢，中信兄弟得拿下三連勝，才能逆勢取得全年度勝率第一，並且獲得總冠軍賽的四場假日主場優勢，對票房收入影響甚鉅

桃猿為上半季冠軍。 報系資料照
桃猿為上半季冠軍。 報系資料照
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中信兄弟彭政閔中職
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