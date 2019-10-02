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中職／兄弟傷兵少 伯納：下半季封王關鍵之一

2019-10-02 03:37中央社 台中1日電

中信兄弟隊總教練伯納。 中央社
中信兄弟隊總教練伯納。 中央社
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中信兄弟隊拿下2019年中職下半季冠軍，總教練伯納表示，春訓時曾有人質疑過球隊訓練量太輕，但是分配好整季的精力、減少傷兵，球員一直處於健康狀態，才是能走到最後的關鍵。

中信兄弟隊今晚在洲際棒球場與富邦悍將隊交手，兄弟隊在1萬5283名球迷面前，以8比3擊敗悍將隊，順利拋下下半季封王彩帶，洲際棒球場連4場比賽觀眾人數破萬，年度主場觀眾人數破40萬人，隊史（含前身兄弟象隊）拿下15次季冠軍，繼續刷新中職紀錄。

兄弟隊總教練伯納特別提到，對於春訓時媒體的提問一直印象很深刻，曾經有人問他，兄弟隊球員春訓時3、4個小時練習後就各自去做自己的事，但Lamigo桃猿隊春訓從早練到晚，他那時候回答，整季的比賽不是要看誰衝得快，而是要看誰能夠分配好精力，應對整季的比賽。

伯納表示，今天兄弟順利拿下下半季冠軍，整季比賽打下來，也應證了當初的說法，球隊的傷兵數算是4隊最少，甚至一度零傷兵，才能夠有今天好的結果。

伯納表示，過去在別的體系也曾有過帶領球隊拿下總冠軍的經驗，今天兄弟隊順利拋下下半季封王彩帶，很開心看到球員能夠在場上慶祝，但更重要的接下要怎麼帶領球隊拿下總冠軍，「今晚盡情的享受，明天過後還是要為最終總冠軍的目標努力」。

中職中信兄弟棒球
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